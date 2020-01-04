這是我人生的污點！　13歲資優女考「全班第五」喪失鬥志…割腕輕生

▲13歲資優生考全班第五崩潰輕生。（示意圖／取自Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江省杭州市13歲的曉曉（化名）是個超級資優生，每次都是考第一，沒想到在近日一次考試中失誤，只考了全班第五，覺得這是人生「污點」，甚至喪失了鬥志，不想去學校。被一向嚴厲的母親狠狠批評了一頓，不料她一氣之下，竟拿美工刀割腕，並崩潰大哭「我不想活了」。

據《錢江晚報》報導，曉曉是個不折不扣的學霸，從小優秀到大，2019年9月升入一所金牌國中，不料卻在一次考試中失敗了，頓時受到重創，決定割腕輕生，不過所幸那一刀割得不深，撿回一命。

但接下來的半個月，她整天窩在家裡，情緒低落，不理睬父母，動不動就發脾氣。這下，家長和班導師都急壞了，決定帶她求醫。杭州師範大學附屬醫院兒童青少年心理健康聯合門診主任醫師方妍彤詳細了解了曉曉的情況後，診斷她為抑鬱症。

方醫生關注到，因為學習，曉曉沒有時間交朋友，也沒有時間跟爸爸媽媽交流，長期處於高壓之下，心情越來越陰沉，考試的失敗就成了壓垮她的「最後一根稻草」。

問她為何如此看重學習？孩子脫口而出，「我們家親戚的孩子，我爸媽朋友的孩子，全是資優生，他們一見面就拿我們的成績做比較，我怎麼能不拚命學？」

而停頓了幾秒鐘後，她又低聲補充說，「從小到大，爸媽總在家裡吵個不停，我只有拚命學習，考上好的大學，今後才能遠離他們，這是我第一次考砸，我很怕以後會一直考不好。」

方醫生在診室里寬慰了曉曉許久，手把手教她一些放鬆的方法，並私下建議家長，「想要養育一個身心健康的孩子，溫馨和諧的家庭氛圍必不可少；學習對於孩子固然重要，但不能成為孩子的唯一，父母對孩子的學習可以適當降低要求，放過孩子也是放過自己。」同時，她建議，曉曉母親給孩子養只小寵物。

不久之後，曉曉選了只貓咪，從此變成了一個快樂的「鏟屎官」。媽媽表示，女兒的注意力從學習中分了一部分出去，而且有了情感寄託，兩個禮拜後久違的笑容又出現在了臉上。

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