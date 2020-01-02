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只錄取1位公務員！國考第二的她「竟找人下毒陷害第一」搶飯碗

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▲▼只錄取1位公務員！她竟找人下毒陷害第一。（圖／翻攝自我們視頻）

▲何女為了爭奪唯一的錄取名額，竟然找人下毒陷害第一。（圖／翻攝自我們視頻）

記者朱世凱／綜合報導

為了錄取不擇手段！大陸一名何姓女子在2018年3月的全國公務員考試中通過測驗，並且在面試關卡得到第二名的好成績，不料她報考的單位只招收1人，何女便動了歪腦筋，僱傭一名肖姓男子在國考第一名的水中進摻「冰毒」，再打電話舉發競爭對手有吸毒習慣，藉此爭搶飯碗。

據《新京報》報導，警方表示，2018年3月18日曾接到民眾報案說，順義區一間農業公司當中的一名許姓女員工有吸毒習慣；員警隨即趕往現場逮捕，並且在尿液檢查中，證實許女呈陽性反應，還在她辦公電腦的鍵盤下方找到一包「冰毒」（甲基安非他命）。許女見到人證、物證俱在的情形下，當場喊冤痛哭，聲稱自己根本沒有吸過毒。

許女的高層主管知道後，立刻跳出來替她澄清，同事也互相幫忙求情，相信許女是被陷害的。員警調查期間，發現許女在考試通過前有做過體檢，且體檢數值並未有異常，便起了疑心，「一個即將被錄用的人怎麼會主動吸毒？」許女害怕自己可能會錯過公務員的錄取機會，開始努力回想案發前的一些不尋常事件。

▼何女陷害之下，導致許女被查出有吸毒反應。（圖／翻攝自我們視頻）

▲▼只錄取1位公務員！她竟找人下毒陷害第一。（圖／翻攝自我們視頻）

許女表示，這次她報考的部門只錄取1人，共有5人通過筆試進入面試；而在面試後，第一時間告訴她成績的不是考試中心，而是同場的一名陌生考生何姓女子，兩人之前並不認識。

許女繼續說，何女是這次國考的第二名，所以一直說想請教她考試經驗，還多次約她出來吃飯，但是因為自己工作忙的關係，所以從來沒有順利赴約；過程中，她還收到過一名匿名信件，對方宣稱是其他考生的家屬，並且表明如果許女願意主動放棄最後一關體檢，可以給她100萬元人民幣（約新台幣430萬元）致謝。

許女的主管也想起，何女在案發前幾天也來過公司應徵過，不過最後卻未來上班；此外，公司近期應聘者相當多，就在許女被舉報前一天，就有一名肖姓男子應聘成功，古怪的是，這名男子見到許女時「格外熱情」。

▼肖男、何女都被依法判決。（圖／翻攝自我們視頻）

▲▼只錄取1位公務員！她竟找人下毒陷害第一。（圖／翻攝自我們視頻）

警方隨後調閱許女工作單位的監視錄影器，恰好拍到這名新人在許女離開座位時，悄悄在許女的電腦鍵盤做了手腳，並且在對方的水中放入冰毒陷害，之後再舉報吸毒。法院近日開庭審理此事，認定何女和肖男犯下欺騙他人吸毒罪，因此判處兩人有期徒刑8個月並處以罰金1萬元人民幣（約新台幣4.3萬元）。

不過何女的家屬卻不認同這項判決，還向法院提交刑事責任能力鑑定申請書，認為何女有神經衰弱、失眠和憂鬱的症狀，教唆他人下毒的行為可能並非出於本意。不過法院卻反駁說，何女規劃一系列行動時，都說明辨認和控制能力相當好，加上家屬提出的鑑定是在案發後進行的，所以不予受理。

法院最後考量何女、肖男投案後如實供述犯罪事實，便依法從輕處罰。何女則當庭強調不同意判決，日後肯定會再上訴。

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