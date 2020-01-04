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16歲兒患自閉症！親媽「逼吞120顆安眠藥」後割腕...留遺書淚崩：受不了

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▲▼老人,人瑞,自殺（圖／取自Pixabay）

▲趙女為兒子吞下120顆安眠藥。（示意圖／取自Pixabay）

記者洪珮瑄／綜合報導

黑龍江哈爾濱市一名趙姓女子日前被法院依「故意殺人罪」，判處有期徒刑3年。據悉，她在去年1月時，逼16歲李姓兒子吞下120顆安眠藥，隨後自己割腕，試圖自殺卻失敗。她當時甚至留下遺書，向丈夫表示，「受不了」、「不想活了」。

綜合陸媒報導，李男從小就患有自閉症，這些年來，他的父母帶他到多家醫院治療，但狀況卻一直沒有改善。隨著年齡的增長，他的暴力傾向愈來越嚴重，特別是近期2年，只要病情一發作，就會毆打父母或親屬，甚至還曾將鄰居及陌生人打傷。

據悉，母親趙女是一名教師，因兒子的狀況，讓她長期生活在壓力之中，漸漸地開始有抑鬱的傾向。直到近日，她擔心兒子會傷害到丈夫或其他無辜的人，因此便產生用安眠藥殺死兒子的想法，並且陸續將2家醫院所開出的120多顆安眠類藥存放在家中。

直到去年1月12日，兒子病情再次發作，被毆打的趙女立刻報警求助，在警方的協助下，將兒子送到哈爾濱市第一專科醫院住院治療。過了6天，趙女帶著兒子從醫院回到家中，沒想到兒子再度發作，隨後她便忍無可忍，逼兒子吞下120顆藥。

▲▼自殺,情緒勒索（圖／取自Pixabay）

▲由於兒子患有自閉症，還有暴力傾向，讓趙女長期承受極大的壓力。（示意圖／取自Pixabay）

事後，趙女發現兒子沒了呼吸，便寫下了遺書，隨後試圖割腕自殺，沒想到卻沒有成功，只好毅然決然地離開家裡，當晚自行到警局自首。她向警方坦承，她感覺兒子在醫院治療特別痛苦，且暴力行為越來越嚴重，力氣也越來越大，甚至專門攻擊要害部位，因此，她怕孩子出來以後會危害社會，所以才產生殺人念頭。

此外，趙女的丈夫透露，自從孩子住院後，他看見妻子眼神不對，且精神狀態萎靡，經常說她受不了這種環境，甚至還在遺書上說自己不想活了。

經法醫鑑定，確認李男是因為生前過量服用安眠藥中毒死亡。事後，法院也考慮到趙女投案後如實供述犯罪，且有自首情節，以及受到長期精神壓力，導致案發時患抑鬱發作，因此依法對其減輕處罰，判處有期徒刑3年。

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