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女大生含怨亡…悲吐自殺宣言：別折磨我爸媽！關鍵訊息曝「男友逼死自己」

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▲▼女大生不堪男友瘋狂侮辱，自殺身亡。（圖／翻攝自微博）

▲女大生不堪男友瘋狂侮辱，自殺身亡。（圖／翻攝自微博）

記者 鄭思楠／綜合報導

「我沒抗住，自殺了，我不承認自己脆弱，我爸媽是農村人，來接我的話別為難他們，別折磨他們。」瀋陽一女大生12月28日晚在社交軟體上PO出了人生最後一個貼文，毅然決然從宿舍樓10層一躍而下，當場慘死。她還上傳了9張對話記錄，裡面全是男友的言語羞辱，直指被對方逼死。

綜合陸媒報導，有微博網友12月29日13時發文稱，瀋陽航空航天大學一名女生因提分手，被李姓男朋友不斷辱駡、騷擾、糾纏，最後承受不住羞辱跳樓身亡。此事件一經曝光，立刻引起網友關注。隨後，發文網友被證實是跳樓女生黎白（化名）多年的閨蜜。

閨蜜回憶，黎白27日晚還住在自己家中，28日凌晨2時左右與男友通電話，隨後開始大聲哭泣，「電話中，他一直對黎白冷嘲熱諷。」

28日16時許，黎白離開閨蜜家，2小時後也就是18時16分許，突然發出一條要自殺的微信朋友圈。她還附上了9張截圖，全部是男友的辱駡短信。

▲▼女大生不堪男友瘋狂侮辱，自殺身亡。（圖／翻攝自微博）

▲自殺貼文。（圖／翻攝自紅星新聞）

從所附圖片看到，以133和138開頭的電話號碼於12月27日中午發來超60條資訊，其中多為「我是因為太寂寞了才找的你」、「狐臭、皮膚差、禿頭」等辱駡性或者貶低性的話語。

閨蜜回憶，她記憶中的黎白是一個非常積極樂觀的人，充滿活力且善解人意，「還有二十多天，就是她22歲生日；我們想到這點，就很難過。」

此外，閨蜜曝光了一張對話記錄顯示，黎白28日16時58分向男友母親發送訊息稱，「阿姨，請你讓李男不要再來騷擾我了，我身體非常不好，也因為他，我身體永遠也不可能好，現在天天掉頭發，我只求能睡個好覺。」

▲▼女大生不堪男友瘋狂侮辱，自殺身亡。（圖／翻攝自微博）

▲男友不同意分手，傳訊轟炸侮辱。（圖／翻攝自微博）

瀋陽航空航天大學黨委宣傳部一名工作人員30日上午證實，該校近日確實發生一起女生跳樓身亡事件，「該校一名大四女生28日晚從宿舍樓第10層墜亡，校方正配合警方調查中」

黎白跳樓是否與男朋友的不斷辱駡騷擾有關，工作人員並未給回應。此外，李男的母親接受媒體採訪時表示，不清楚此事。

瀋陽市公安局沈北新區分局道義派出所接警室員警透露，28日晚曾接到相關警情，但不方便透露具體情況。

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