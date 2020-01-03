夫88風災那年過世...孝兒突殉職　黑鷹機工長留孤母「心痛到哭不出淚」

▲殉職的機工長許鴻彬士官長老家在雲林縣，縣長張麗善與3日下午往許家慰問，轉述許母心痛到哭不出眼淚，令人不捨。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

陸軍黑鷹直升機2日上午墜機造成機上8人殉職、5人受傷；其中殉職的機工長許鴻彬士官長老家在雲林縣土庫鎮，雲林縣長張麗善3日下午往許家慰問，許母昨天聽到鄰居詢問求證才知兒子殉職，雲林縣長張麗善慰問後表示，許母心痛到哭不出眼淚，令人不捨。

據了解許鴻彬和妻小都住嘉義市，老家則在雲林縣土庫鎮，許鴻彬大伯得知消息後，從台中趕回雲林，他指出，許鴻彬很孝順，雖住在嘉義市但假日都會帶著妻子回老家，幫忙媽媽做事；許鴻彬的二伯母說，許鴻彬從小就很乖，他小時候就都會幫忙父母從事的農務工作，在高職畢業後就去服兵役，當時簽志願役，退伍後求職3年多才又去從軍，前後從軍約16、17年。

雲林縣長張麗善下午在民政處長張政國、後備指揮部指揮官林鼎育、雲林縣軍人服務站幹事陳智賢、雲林縣議員雲林縣議員王鈺齊、立委候選人張嘉郡等人陪同下前往慰問，張麗善表示，許鴻彬的阿嬤高齡95歲，爸爸10年前過世，而孩子都還就讀國小，雲林縣政府會與嘉義市齊力給予家屬協助及關懷。

張麗善轉述與許母對話，許母說，先生在10年前，也就是八八風災那一年過世，孩子又在無預警情況之下離開，已不知如何形容自己的傷痛，心痛到哭不出淚；另一旁在場的人不禁都紅了眼眶。

►「即日起，我退出老化黨。」

【相關新聞】

►快訊／鼻酸！士官長許鴻彬遺體送抵三總 靈堂傳家屬哭喊聲

►哀悼黑鷹罹難 賴清德雲林行程結束宣布暫時取消競選活動

►黑鷹搜救全紀錄！直升機全毀成廢鐵 特搜隊5小時抵現場…生還者：機艙還有人

►黑鷹直升機「機頭墜毀」座位圖曝光！中將曹進平坐後排生還

