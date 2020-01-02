黑鷹搜救全紀錄！直升機全毀成廢鐵　特搜隊5小時抵現場…生還者：機艙還有人

記者陳豐德、陳韻如／新北報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀新北市烏來山區，釀成8死5傷悲劇。還原整起事件的發生經過，這架直升機上午7點55分從松山機場起飛，但才起飛21分鐘，直升機光點8點06分就從雷達上消失，而警消人員與國防部空勤總隊獲報後，在9點左右出動搜救，耗時了5個小時，傳回最新消息，確定機上8人罹難、5人生還，而其中參謀總長也確定殉職。

▲黑鷹直升機上午7點55分從松山機場起飛前往宜蘭東澳嶺，卻不幸失事墜毀，機上8人罹難、5人生還。（圖／記者陳雕文翻攝）

還原整起事件經過，參謀總長沈一鳴一行人要到宜蘭秋節慰問，一行人上午7點55分從松山機場起飛準備前往宜蘭東澳嶺。過程中，機上人員曾回報天氣，並表示當時天氣良好、能見度高，並沒有提到任何機務狀況，但8點06分直升機光點就消失在雷達上，發現位置於桶後溪溪谷。

▲黑鷹墜毀現場畫面。（圖／記者游芳男攝）

直到8點48分左右，新北消防局接獲通報，有民眾目擊直升機墜落烏來山區，並於9點02分與宜蘭消防局同步出動搜救，9點17分國防部請求空勤總隊及特搜隊支援。

由於失事地點位處山區，再加上連日大雨，也增加搜救困難，搜救人員踩著泥濘在歷時4個多小時後，於下午1點30分左右抵達失事現場。然而，搜救人員一抵達現場後，就發現直升機幾乎全毀爛成廢鐵，隨後在確認機上人員狀況後於1點55分回報死傷情況，國防部也在下午2點整公布，機上人員8人罹難、5人生還，而其中參謀總長沈一鳴也確定殉職。

▲搜救隊員抵達失事現場，2名生還軍官驚魂未定回報狀況。（圖／ETtoday記者攝）



▲國防部參謀總長沈一鳴也不幸在這次意外中罹難。（圖／ETtoday記者攝）

目前最新消息，5名生還者將分送國立陽明大學附設醫院以及礁溪杏和醫院救治，而其他詳細情形，仍有待進一步釐清。

▲生還傷者將送往國立陽明大學附設醫院以及礁溪杏和醫院救治。（圖／記者游芳男攝）

黑鷹直升機墜毀生還名單：

作計室少將處長 劉孝堂（少將）

後次室中將次長 黃佑民（中將）

通次室中將次長 曹進平 （中將）

作計室中校作參官 周欣頤（中校）

軍聞社新聞官 陳映竹

黑鷹直升機墜毀罹難名單：

總長室上將總長 沈一鳴（上將）

總長室少校侍從官 黃聖航（少校）

政戰局少將副局長 于親文（少將）

總士官長室總士官長 韓正宏（士官長）

情次室少將助次 洪鴻鈞（少將）

中校飛行官 葉建儀（中校）

上尉飛行官 劉鎮富（上尉）

士官長機工長 許鴻彬（士官長）

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