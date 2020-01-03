黑鷹正駕駛殉職...事發前1天才跟媽媽視訊！親友心碎：能不能這一切不是真的

▲黑鷹失事殉職將官靈堂，現場氣氛哀戚。（圖／記者周宸亘攝）

記者白珈陽、戴若涵／南投報導

空軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午失事墜毀新北、宜蘭交界處，釀成8死5傷的重大事故！其中包括正駕駛中校葉建儀，他的死訊也讓所有親朋好友不捨，其中一名親友在臉書上PO文，直說「能不能今天的這一切都不是真的」，令人鼻酸。

黑鷹直升機2日執行春節慰勉行程，卻在途中因不明原因墜毀，軍方3日清晨派出超過30名人力前往事發地點搜尋黑盒子，要進一步釐清失事原因，終於在上午10時40分尋獲，並送回國家運輸安全調查委員會等相關單位進行資料判讀。

▲黑鷹直升機2日失事釀8死5傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

其中一名罹難者是擔任駕駛的中校葉建儀，據了解，他為人低調、客氣，上個月才帶分別就讀小三及小五的兒女出國旅遊，事發前一天還與父母視訊，噩耗傳回南投老家後，讓家人感到相當不敢置信，直到新聞公布罹難者名單後，才願意接受這令人心碎的事實，並趕往北部處理後事。

▲正駕駛中校葉建儀南投老家雙親聞訊悲痛北上處理兒子後事。（圖／記者白珈陽攝）

而葉建儀的臉書上也湧入親友悼念貼文，其中一名親友PO文親暱喊，「叔叔～～～最愛躲在我辦公室門口嚇我的人、最愛說我穿孕婦裝的人，然後又拜託我寄遊戲愛心給你的人」，回憶跨年前才與葉建儀聊一下新遊戲，如今卻發生憾事，讓她感到相當心碎。

該名親友心痛寫到，如今換她向葉建儀的一雙兒女說，「她們的爸爸有多厲害，現在變成大天使保護著她們」，她接著說，「可是能不能今天的這一切都不是真的，救護隊不可以又少人了啊」，文末更貼上3個嚎啕大哭的表情符號，整篇文字流露出不捨。

▲黑鷹正駕駛親友PO文哀悼。（圖／讀者提供）

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