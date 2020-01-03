勇敢到讓人心疼！黑鷹墜機閃過死劫　2將官帶傷忍痛...挺直腰桿走進急診室

▲黑鷹生還者即使剛經歷生死關頭，仍是挺直腰桿自行走進急診室。（圖／記者張君豪攝）

記者陳韻如／宜蘭報導

空軍一架黑鷹直升機2日在山區墜毀，不幸釀成8死5傷的悲劇。失事後，搜救人員也飛速趕抵現場搶救，並在失事9小時內將傷者送到登山口，並且送醫救治。從他們送醫的畫面也可以看到，生還4人有的自行走進醫院，有的則是被抬進去，但他們都有一個共同點，就是相當冷靜，充分展現泰山崩於前色不變的情操，讓人相當敬佩。

這起事件發生在2日上午8時許，當時黑鷹直升機因不明原因墜毀，造成8死5傷，而當搜救人員抵達現場時，有傷者躺在地上等待救援，而中將次長曹進平雖然遭遇意外，全身滿是汙濘，卻仍是冷靜指揮。

▲這些生還將官在事發後始終保持冷靜，甚至微笑回應外界關心，讓人相當敬佩也很心疼。（圖／記者張君豪攝）

另外，生還的中將黃佑民、中將曹進平、中校周欣頤、少將劉孝堂，分別於18時5分、18時7分、18時12分抵達陽大附醫，其中曹進平與周欣頤皆是自行走進醫院急診室。

不過，令人敬佩的是，即使受傷5人才剛經歷生死關頭，但他們仍秉持著軍人堅毅、無所畏懼的精神，始終保持著冷靜，甚至在面對眾人關心還微笑回應外界關心，讓人相當敬佩，但這樣冷靜的模樣也讓人格外心疼。

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