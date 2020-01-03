「腿受傷仍自己走下山！」楊文科探視周欣頤：剛毅精神令人敬佩

▲新竹縣縣長楊文科探視黑鷹失事傷者。（圖／記者趙于婷攝）

記者趙于婷／台北報導

黑鷹直升機UH-60M在山區迫降墜毀造成8死5傷，其中政戰局少將副局長于親文和作計室中校作參官周欣頤皆設籍新竹縣，新竹縣縣長楊文科15時30分左右也抵達三總探視和到靈堂致意。楊文科探視完周欣頤後表示，他腿部受傷仍靠自己的力量從山區走下來，「真的展現出軍人堅強剛毅的精神，精神讓人動容、令人敬佩！」

楊文科說，周欣頤是新竹湖口鄉的鄉親，今日也特別代表新竹縣人民致意；他也透露，周欣頤目前頸部固定住、腿部腫起來和胸部有骨折，但傷勢和精神狀況都穩定，希望他早日康復，返回崗位服務。

另一位設籍新竹縣的罹難者是于親文少將，楊文科說，對於他的不幸罹難，新竹民眾都相當難過，接下來會前往靈堂致意，也希望之後不要再發生這樣的意外。

迫降的黑鷹直升機UH-60M，是昨（2）日於上午7時45分從松山起飛，8時22分光點消失，迫降於新北宜蘭交界山區，造成8人不幸罹難，包括參謀總長沈一鳴。生還的5名傷者，分別為作計室少將處長劉孝堂、後次室中將次長黃佑民、通次室中將次長曹進平、作計室中校作參官周欣頤、軍聞社新聞官陳映竹，目前黃佑民和陳映竹仍在加護病房。