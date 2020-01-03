張宏陸「舉國同悲」取消至4號競選活動　林國春暫停1日：盼今年大家都平安

▲林國春參加升旗典禮。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

網搜小組／鄺郁庭報導

發生黑鷹憾事，儘管大選將近，候選人還是紛紛暫停競選行程，新北市立委第6選區張宏陸和林國春2號都在臉書貼文，「沉痛哀悼國軍黑鷹直升機事故，舉國同悲，宏陸即日起已取消至1/4的公開競選活動，祈願逝者安息」、「國春立即取消今晚選舉行程，明日將暫停所有競選活動，願逝者安息、為傷者祈福。」

新北市立委第6選區（板橋西區65里）民進黨候選人張宏陸1號一早到朝陽市場跟民眾問好，之後和副總統陳建仁坐上車隊掃街。2號早上則是有副總統候選人賴清德、第7選區立委候選人羅致政相陪，一起站在華江橋頭拜票；下午跟民進黨副祕書長林飛帆到新埔市場拜票。

▲張宏陸跟陳建仁車隊掃街。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

發生國軍黑鷹直升機事故後，張宏陸也馬上在臉書宣布要暫停競選活動，「沉痛哀悼國軍黑鷹直升機事故，舉國同悲，宏陸即日起已取消至1/4的公開競選活動，祈願逝者安息，傷者安康，並請大家為國軍打氣，祈禱天佑台灣！」

國民黨候選人林國春1號早上則是參加了升旗典禮，用充滿活力的心情迎接2020，「元旦升旗，不只升起了我們 #中華民國 的國旗，也升起了我們對未來的希望，讓生活在這座島嶼的人民，愈來愈好！」下午他則到裕民夜市直播吃美食，跟民眾、網友聊聊天。

2號發生國軍黑鷹直升機事故後，林國春也立即發文，「今天上午黑鷹直升機發生迫降意外，參謀總長等多位國軍將領同仁不幸殉職罹難，舉國同悲，致上最深的哀悼。國春立即取消今晚選舉行程，明日將暫停所有競選活動，願逝者安息、為傷者祈福，天佑台灣」，最後直呼，希望今年大家都能平安。