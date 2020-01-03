邱毅找扁朝官員點名唐鳳縱容網軍　痛批《反滲透法》意在操弄民調

▲新黨召開「邱毅X扁朝政務官」記者會。（圖／記者林銘翰攝）



記者林銘翰／台北報導

新黨3日上午由不分區立委候選人邱毅偕同前總統陳水扁任內的新聞局長、政務委員鍾琴共同召開記者會，控訴蔡英文政府放縱NCC行政不中立、政務委員唐鳳縱容民進黨暗黑網軍混亂言論秩序，更痛批《反滲透法》的用意是在殺雞儆猴，要求行政院長蘇貞昌、NCC代理主委陳耀祥、政務委員唐鳳出來面對。

邱毅3日上午邀請鍾琴於新黨黨部召開「邱毅X扁朝政務官」記者會，不分區立委候選人陳麗玲、王炳忠、林明正等人亦陪同出席。邱毅質疑，唐鳳與民進黨政府的網軍部署有何關係，以及NCC沒有善盡職責、「應有作為而不為」，接受政府高層指示「看顏色辦案」。

▲政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）



鍾琴表示，NCC接管新聞局部分業務已經超過15年，但政治評論節目一面倒用斷章取義、造謠抹黑、惡意嘲諷激化群眾，且目前媒體政治傾向比例不對稱，質疑NCC到底有無落實管理與恪守行政中立。她指出，去年4月前NCC主委詹婷怡辭職後，NCC便開始明顯地「有顏色」開罰媒體，有沒有大小眼，蘇貞昌、陳耀祥必須出面說明清楚，對媒體懲處有無大小眼。

鍾琴也點名唐鳳，作為蔡政府第一把手的數位政委，有能力橋接臉書在台灣設立選舉戰情室，卻坐視PTT、臉書各種匿名假帳號喊打喊殺，要問唐鳳擬套辦法即時有效管理這麼難嗎？質疑到底是技術上做不到，還是政治上做不到。

鍾琴最後則提及《反滲透法》，認為《反滲透法》就是執政黨在更大的範圍進行兩面操作的手法。她說，《反滲透法》生效後社會上將只有一種聲音被許可，就是民進黨的聲音，若有其他想法最好不要表態，否則就會「吃不完兜著走」。

鍾琴說，自己可以大膽預言，只要有《反滲透法》存在的一天，在台灣所做80%以上的媒體民調的結果都會是挺綠立場，不會有其他的狀況，而這就是《反滲透法》最終的用意嗎，而這種兩面手法，比起花大錢顧網軍、設計各種案子都更加省力。

▲新黨召開「邱毅X扁朝政務官」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

邱毅也預告下週將向NCC檢舉，要求處置民進黨成立「大習王朝」散播謠言的作為，以此檢驗NCC、唐鳳是否真的恪守行政中立之原則。此外，下週還會有更多爆料，包括牽涉行政首長勾結外國擾亂台灣政治運作，屆時會正式告發外患罪，相關事證都已在整理中。

王炳忠則重申，新黨一旦進入立法院，就會優先推動反網路霸凌法，規範像民進黨暗黑網軍這種有組織的網路傭兵，以維護正常言論環境。

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