民進黨全國各地同步「站路口拜票」　張銘祐、賴品妤全力拼勝選

▲▼針對黑鷹直升機事故，張銘祐在臉書發文哀悼。（圖／張銘祐競選團隊提供，下同）

記者康心禹／綜合報導

選戰倒數8天，民進黨2日在全國各地同步舉行「站路口拜票」造勢活動，而民進黨第11、12選區立委候選人張銘祐及賴品妤一早就在各自選區路口進行拜票，呼籲支持者務必投票，展現民進黨全體求勝的決心。

第11選區立委候選人張銘祐在議員陳永福夫人的陪同下，在捷運大坪林站3號出口向選民拜票，他表示，這已經不是他第一次來這邊拜票，每天跟上下班的民眾問安已經成為他的例行公事，選民的熱情也帶給他更多信心。

而第12選區立委候選人賴品妤也在議員張錦豪、周雅玲及不分區立委候選人沈發惠的陪同下，在汐止火車站及中正市場拜票，民眾反應熱情。

然而，2日國軍發生黑鷹直升機的重大事故之後，張銘祐、賴品妤皆在臉書發文哀悼。張銘祐表示，這起事件造成參謀總長沈一鳴上將等8位國軍同袍殉職，5位同袍受傷，是國家的損失，令所有國人哀傷，未來3天（1/2～1/4）他將停止所有造勢活動等公開競選活動，以表哀悼；而賴品妤也表示，原訂3日晚上在汐止與蔡英文總統的造勢晚會將取消，希望大家諒解，並一起為國軍、為台灣一同祈福。

▲▼賴品妤暫停造勢活動與公開行程。（圖／賴品妤競選團隊提供）