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年節將至寒冬送暖　雲林虎尾代表會發贈千包白米

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記者蔡佩旻／雲林報導

虎尾鎮民代表會1月3日舉辦108年寒冬送暖物資發放，虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、副主席陳樹泉、鎮民代表林武正與虎尾鎮長丁學忠等與贊助的企業和社團，在有限的經費預算下為需要被關懷家庭及弱勢家庭盡一份心力，也祈願新一年的開始能發揮拋磚引玉的功效讓更多有愛心的朋友能夠投入關懷社會的行列。

▲虎尾鎮民代表會1月3日上午舉辦108年寒冬送暖物資發放的活動，發放上千包白米，由29位里長領回，再一一送往需要關懷的里民手中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮民代表會1月3日上午舉辦108年寒冬送暖物資發放的活動，發放上千包白米，由29位里長領回，再一一送往需要關懷的里民手中。（圖／記者蔡佩旻攝）

虎尾鎮民代表會主席林嘉弘，副主席陳樹泉，代表戴清吉、黃貴香、王淑卿、李政峰、林武正、王彥量、李素娥、陳明聖、王清煌、周世龍、陳慶芳等，與虎尾鎮長丁學忠於現場幫忙登記發放愛心米，愛心米均出自雲林在地所產，由振裕記碾米廠董事長陳振雄、金富勝鋼鐵董事長柯進武、虎尾青商會前會長許立武與現任會長許宇志及九瀅工程有限公司贊助。

主席林嘉弘指出，歲末年終與虎尾鎮29里的里長來發放物資，是希望虎尾鎮中弱勢家庭以及被需要關懷家庭能有一個溫暖的過年，也期待能夠以後能有更多企業能共襄盛舉，這些白米均是虎尾鎮民代表們出錢出力，再加上社會企業贊助，約1000包左右均由里長來領回並統籌分配。

虎尾鎮民代表副主席陳樹泉指出，人生有情社會有愛，虎尾鎮民代表會共同來關心社會的弱勢團體，我們將常態性每年來募集社會各單位更多的物資，我們希望社會能多一點關照與關心，把愛傳播到虎尾每個弱勢家庭，藉由里長的關心，讓大家都有溫暖的過年能平安如意。

虎尾鎮新吉里長謝銀樹說，代表會主席與副主席來發動急難救助、寒冬送暖，對地方各里的低收入戶與邊緣戶送溫暖來說非常有意義，我也非常認同；我將全里較弱勢的名冊報上代表會，主席與各代表均完全支持，讓大家覺得年節將近非常溫暖，並且很感謝。

▲虎尾鎮民代表會1月3日上午舉辦108年寒冬送暖物資發放的活動，發放上千包白米，由29位里長領回，再一一送往需要關懷的里民手中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲虎尾鎮新吉里長謝銀樹將給配白米領回後，再一一送往里內需要關懷的民眾手中。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


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