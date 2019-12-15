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歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會　俊逸寒冬送暖溫馨加「被」

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▲「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，在小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，在小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由俊逸慈善基金會主辦，北區區公所、俊逸文教基金會、勝利之聲、電聲廣播電台、南善武農社區等單位合辦的「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，15日上午10時至下午4時在台南市小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。

▲「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，在小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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舞台區29個不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。於開幕式中由俊逸慈善基金會李明威董事長代表捐贈2百床羊毛被給台南市北區區公所以及天主教台南教區，來幫助北區獨居長輩及德蘭啟智中心、澎湖惠民啟智中心的服務對象等需要的人，可以有溫暖的棉被不畏寒冬；捐贈儀式由北區區長李皇興、天主教台南教區林吉男主教、德蘭啟智中心楊美華以及澎湖惠民啟智中心主任翁秀媚代表接受。應邀出席開幕式的台南市長黃偉哲，也肯定勝利之聲廣播公司及俊逸基金會對社會福利的用心，取之於社會用之於社會。

▲「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，在小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

俊逸慈善基金會董事長李明威表示，基金會自2007年起每年於歲末之際辦理嘉年華，至今邁入第13屆，每年都獲得許多單位大力支持，感謝北區區公所、南善武農社區、台南市澎湖同鄉會、文化創意部落工作室、陸爸爸說演故事劇場等單位對該會的支持與協助。

▲「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，在小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在各界的合作之下，推出80個攤位，另有16個網路人氣美食共同響應公益行動，透過打卡按讚送現場攤位好禮的活動，帶動人潮來做公益吃美食；共計有35個單位提供近4百份打卡禮，其中包括古寶無患子相關產品、救國團歸仁區團委會市集限定刈包、北區大港社區防蚊液及台南網路人氣名店美食等好禮，現場還有免費的肩頸撥筋紓壓，讓現場民眾有看、有玩、有吃又有拿，還能了解非營利組織的多元風貌。

而在南善武農社區的號召下，再度結合復古車車友共同響應公益行動，車友駕駛古董愛車到現場參與展示，更加碼展出早期農村時代懷舊街景、規劃古式攤販義賣活動，並將義賣所得全數捐出。另邀請親子活動講師陳傑華及文化創意部落工作室「性別暴力與性侵害預防計畫」，舉辦免費親子活動「來夜市聽故事」，期望能夠增近親子關係，預防家庭暴力事件的發生。

今年首度連結北區區公所合辦社造成果展，在市府文化局的指導下，邀集樹谷基金會及大港國小產官學跨域合作展示「食農教育」成果、與成大USR計畫團隊合作推出「鎮北好神文創桌遊」，與台南郵局合作開發「百年將團什家將臉譜個人化郵票」，並設計活動當日限定郵戳，均突破以往社造的模式，跨域整合不同的人才，以創新多元的策略推廣北區的在地特色。

其中，正覺社區和勝安社區發展協會的社造成果，裡頭足見社區志工的無私付出，共同為社區營造的點滴努力，他們每個人都為在地創造了更美好的生活日常。北區區長李皇興表示，「越在地就越國際」是當今的文化潮流。社區營造與每一位市民息息相關，社造最重要的元素是人，最重要的目的就是激發居民主動參與社區公共事務，增進在地文化的認同，凝聚情感，共同開創和保存美好的社區記憶。

▲「第13屆歲末有愛暨北區社造成果嘉年華會」，在小北新成功夜市登場，推出近百攤吃喝玩樂攤位，展現非營利組織及社區營造的多元風貌。（圖／記者林悅翻攝，下同）

活動現場由勝利之聲廣播公司、電聲廣播電台主持人蘇芳芸、峻成搭擋主持開幕式，另由葉曼莉、洪嘉浩搭擋接棒主持29個團體所帶來的精彩表演節目，包括：將軍國小陶笛演奏、跳鼓陣；南區新興里歌舞律動；開元國小戰鼓舞獅；勝安社區活力舞蹈秀；正覺社區手語律動；振興社區舞蹈秀；華德韻律舞蹈班；東區復興舞團模仿秀；東區富強手語班；志和愛心會健康舞團、二胡隊；台南醫院亮彩表演班；安業國小舞蹈、古箏表演；土城國小烏克麗麗演奏；大同國小古箏表演；南台科技大學熱門舞蹈社；道德重整協會帶來十鼓表演；Ladies舞團；台南愛爾蘭踢踏舞團；新向陽舞蹈團；好韻舞蹈班；Media Mandolin Orchestra曼陀鈴演奏；東區虎尾里律動班；崑山樂齡非洲鼓團及律動班；鳴馨歌唱音樂坊百年經典流行國台語金曲演唱；飄仙舞蹈班等，透過舞台區不間斷的精彩表演節目，陪同非營利機構歲末寒冬拼愛心。

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