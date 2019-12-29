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嘉義市文財殿文通慈善會寒冬送暖850戶受惠　席開120桌平安餐

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▲▼ 文財殿文通慈善會寒冬送暖，造福850戶弱勢家庭。（圖／嘉義市政府提供）

▲文財殿文通慈善會寒冬送暖，送出生活物資、紅包給850戶弱勢家庭。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市文財殿附屬文通慈善會，29日在文財殿廣場舉辦108年度「寒冬送暖暨平安福宴」活動，黃敏惠市長到場發放紅包禮金、禮盒及民生用品等，預計850戶弱勢家庭受惠，現場供應120桌平安餐，場面溫馨。

▲▼ 文財殿文通慈善會寒冬送暖，造福850戶弱勢家庭。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市長黃敏惠感謝文財殿文通慈善會寒冬送暖。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市一早降雨不斷，氣溫驟降，不少家庭仍扶老攜幼前往文財殿廣場，領取物資及慰助金。市長黃敏惠一到現場，主動上前並親切問候，提醒在場鄉親注意保暖，也表示在濕冷的天氣裡，更能感受到文通慈善會的溫暖關懷，真的很感動，不得不說「嘉義市有你真好」。

黃敏惠先是感謝文財殿支持市府，且無私奉獻付出，即使在不景氣環境中，仍肩負拋磚引玉，喚起社會大眾共鳴的重要角色，帶領各界更多善心人士加入社會關懷行列，讓人間有溫暖，處處有溫情。文通慈善會給予弱勢族群最實際的幫助，現場也設有120桌平安福宴，讓大家提早圍爐，吃暖心又暖胃的團圓飯，感受來自外界滿滿的愛心，平安過個好年。

社會處表示，慈善會自民國97年1月1日成立起，秉持「集眾之力、聚少成多、貢獻回饋社會、濟弱扶貧、廣施愛心」的創會宗旨，平時致力提供弱勢家庭急難救助、喪葬補助、醫療補助和發放白米等，更於每年持續辦理冬令救濟活動，進一步帶動社會扶弱濟貧的善良風氣，溫暖嘉義市每個角落。

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