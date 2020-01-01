國賓許育瑞推動集團義賣送暖　募集百萬捐贈馬偕醫院照護基金

▲仰德集團董事長許育瑞發起公益義賣，共募集100萬元全數捐贈馬偕紀念醫院長期照護基金。（圖／國賓大飯店提供）

記者林淑慧／台北報導

新年開春，企業拚公益人間送暖。仰德集團董事長許育瑞發動集團公益義賣，獲得各界熱心響應，總計募得上百萬元，並將所得全數捐給馬偕紀念醫院長期照護基金，為需要長期照護的長輩們盡一份心力。

仰德集團日前於台北國賓飯店大廳舉行「愛在國賓送溫情，關懷老人愛同行」慈善義賣，販售國賓麵包房手作麵包、點心，包括應景的「薑餅人」；聖誕限定麵包「史多倫」、「義大利水果麵包」；法式甜點「檸檬蛋糕」、「香蕉蛋糕」等熱銷商品。

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國賓大飯店主管表示，董事長許育瑞號召集團旗下士林電機、新竹物流同仁響應活動，國賓飯店也由各單位主管以身作則，鼓勵員工一同送暖，義賣期間入住飯店的旅客及前來用餐的顧客們也都紛紛獻愛心，為需要長期照護的長輩們盡一份心力。

國賓表示，這次義賣的募款所得全數捐贈予「馬偕紀念醫院長期照護基金」，希望能延續這份美意，讓更多長輩得到完善照顧。馬偕醫院由總院劉建良院長代表接受捐贈並回贈感謝狀，並率領醫院主管同仁進行詩歌唱頌與祝禱，期望這份愛與善良能透過義賣的方式向外擴散並傳遞下去。