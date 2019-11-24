正覺教育基金會寒冬送暖　8年捐助800萬元

▲▼ 黃敏惠感謝慈善團體對弱勢的關懷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

寒冬將至，為關懷社會各角落的弱勢里民，正覺教育基金會舉辦寒冬送暖慈善愛心活動，提供溫暖的支持力量。嘉義市長黃敏惠也到場參與，希望溫暖每一位的身心靈，也期望有更多的慈善團體共同參與。

▲▼黃敏惠頒獎給正覺基金會陳介源董事長。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，天氣漸漸變冷，感謝正覺教育基金會舉辦的「寒冬送暖活動」，也感謝師兄師姐的用心及奉獻，捐款是來自各位師兄師姐的捐款，而且沒有對外募款，這樣的心是很正向的能量；人難免會遇到困難，但是相信這樣溫暖的心會讓大家度過寒冬。社會如果讓需要幫助的弱勢民眾能感受到這樣的溫暖，將使這個社會更加正向及祥和。

社會處表示，已經連續舉辦8年的「正覺寒冬送暖」活動，今年舉辦22場「正覺寒冬送暖」和3場「品德之星」頒贈活動，共捐出新台幣800萬元，今年雲嘉地區共嘉惠37里367戶里民，捐贈金額共有55萬500元，另外提供10萬元「品德之星」助學金，幫助100名需要捐助的學子。

本活動共計上午及下午兩場次，由正覺教育基金會陳介源董事長於今日致贈18村里180戶獨居弱勢長者、特困低收入戶及清寒戶家庭每戶紅包1500元。

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