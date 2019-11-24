　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

正覺教育基金會寒冬送暖　8年捐助800萬元

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 黃敏惠感謝慈善團體對弱勢的關懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 黃敏惠感謝慈善團體對弱勢的關懷。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

寒冬將至，為關懷社會各角落的弱勢里民，正覺教育基金會舉辦寒冬送暖慈善愛心活動，提供溫暖的支持力量。嘉義市長黃敏惠也到場參與，希望溫暖每一位的身心靈，也期望有更多的慈善團體共同參與。

▲▼ 黃敏惠感謝慈善團體對弱勢的關懷。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼黃敏惠頒獎給正覺基金會陳介源董事長。（圖／記者翁伊森翻攝）

市長黃敏惠表示，天氣漸漸變冷，感謝正覺教育基金會舉辦的「寒冬送暖活動」，也感謝師兄師姐的用心及奉獻，捐款是來自各位師兄師姐的捐款，而且沒有對外募款，這樣的心是很正向的能量；人難免會遇到困難，但是相信這樣溫暖的心會讓大家度過寒冬。社會如果讓需要幫助的弱勢民眾能感受到這樣的溫暖，將使這個社會更加正向及祥和。

社會處表示，已經連續舉辦8年的「正覺寒冬送暖」活動，今年舉辦22場「正覺寒冬送暖」和3場「品德之星」頒贈活動，共捐出新台幣800萬元，今年雲嘉地區共嘉惠37里367戶里民，捐贈金額共有55萬500元，另外提供10萬元「品德之星」助學金，幫助100名需要捐助的學子。

本活動共計上午及下午兩場次，由正覺教育基金會陳介源董事長於今日致贈18村里180戶獨居弱勢長者、特困低收入戶及清寒戶家庭每戶紅包1500元。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
LOL世界冠軍約妹泡湯！「11分鐘大尺度摩擦影片」曝光網罵翻
人妻胸前長痘！勾小王上車檢查嗲「塞奶」：幫我擦..夫聽音檔臉
「停車請留電話！」老實車主100％完美配合　屋主傻眼：瞎爆了
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園通緝男遇警盤查 竟喝掉半瓶米酒壓驚

正覺教育基金會寒冬送暖　8年捐助800萬元

每一件手作藝品都有滿滿的洋蔥　馨生聖誕市集在巨城

水資源闖關活動　串聯中埔鄉內旅遊亮點

2019桃園客家短片決選出爐　《掌中客戲》榮獲第一名

空拍機掌握車流　玉井警加強攔查大型重機車

台南市第10屆立委選舉登記　6選區6席計有31人登記參選

一邊一國行動黨林志文成立競選總部　阿扁「現身站台」加油祝福

2019桃園優質紅茶頒獎　鄭文燦推動「綠金產業」受肯定

「台灣國際衝浪賽」台東金樽開幕　29國300餘名好手大咖15天激戰

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

吱吱自創曲《oh my love》超chill　超入耳敲碗：一定要發單曲

包裹送貨失敗...她點「簡訊連結」 手機秒被盜刷6筆共9千小額付款

黑糖撞奶老店「陳三鼎」歇業　無預警關門...鄰驚爆：將頂讓

天掉不明物！車頂遭砸凹玻璃碎裂　駕駛急停路邊查看傻眼...是一隻狗

老弟拍「牛肉吃播」挑釁健身姐 烤盤聲太逼人...他被蘆筍K頭伺候

桃園通緝男遇警盤查 竟喝掉半瓶米酒壓驚

正覺教育基金會寒冬送暖　8年捐助800萬元

每一件手作藝品都有滿滿的洋蔥　馨生聖誕市集在巨城

水資源闖關活動　串聯中埔鄉內旅遊亮點

2019桃園客家短片決選出爐　《掌中客戲》榮獲第一名

空拍機掌握車流　玉井警加強攔查大型重機車

台南市第10屆立委選舉登記　6選區6席計有31人登記參選

一邊一國行動黨林志文成立競選總部　阿扁「現身站台」加油祝福

2019桃園優質紅茶頒獎　鄭文燦推動「綠金產業」受肯定

「台灣國際衝浪賽」台東金樽開幕　29國300餘名好手大咖15天激戰

LOL世界冠軍約妹泡湯！　「11分鐘大尺度摩擦影片」曝…網罵翻：內容太噁心

蘆洲吃火鍋！櫃台結帳「肝連妹」事業線太禮貌　網暴動釣出本尊：歡迎來看

敘北貨車炸彈攻擊「斷肢噴飛血流滿地」　釀9死22傷…土國怒批庫德族

想加油快衝！中油明起調漲汽柴油價0.1元　95無鉛汽油每公升28.4元

黑色購物節最該搶！網友激推好市多「爆紅品TOP7」先筆記

租屋禁櫃姐禁10點後下班！　台中哥看傻「學生宿舍嗎？」　網笑：房東被傷過

BBC：香港區選檢驗林鄭支持度　影響2022特首選舉

想靠一把油壓剪發大財！2賊夜闖工地　狂剪70米高價電纜遭上銬

痛斥假共諜擾民心！　吳敦義：國民黨提名人都「愛國」、民進黨要查到底

YouTube刊頭廣告導入電視應用程式　已正式向全球用戶播送

地方熱門新聞

竹市民調　鄭宏輝勝鄭正鈐3.5%

2019桃園客家短片　決選出爐

日籍老翁逾期居留36年 初判來自靜岡縣伊東市

絕種富商西藏求子　妻生轉世活佛

9歲童照顧罹癌阿公獲「孝悌楷模」

台南嫁女兒插曲…林志玲隱藏細心反應

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

北區國稅局2020月曆　1126開始兌換

台南市第10屆立委選舉登記31人登記參選

疑電線走火　50公尺高電塔起火

桃園仙草節登場　警方規劃交通疏導

玉井警加強攔查大型重機車

一邊一國行動黨林志文成立總部　扁現身祝福

2019萬巒可可同樂會　豬腳＋可可

更多熱門

相關新聞

10年無私　校長溫暖37名弱勢童

10年無私　校長溫暖37名弱勢童

雖然鹽埕區地處市中心，但仍有許多需要被關壞的弱勢學生，已經進行到第10年的鹽埕國中寒冬送暖活動，今年也在校長的帶領下，分別前往37位弱勢學生的家庭訪視並贈送物資，校長蔡智文表示，除了課堂外，走到學生的家庭中才是教育的本質。

月入100K！航港局送育幼院孩童「隱藏版大禮」

月入100K！航港局送育幼院孩童「隱藏版大禮」

興濟宮寒冬送暖　紅包千人受惠

興濟宮寒冬送暖　紅包千人受惠

羅東鎮寒冬送暖　關懷獨居長者

羅東鎮寒冬送暖　關懷獨居長者

明華園青年軍　南下嘉義寒冬送暖

明華園青年軍　南下嘉義寒冬送暖

關鍵字：

正覺基金會寒冬送暖

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女闖平交道逆轉！友曝影片怒：台鐵害人

台南妹深夜大街痛哭　他幫擦眼淚被告了

媽被家暴！女兒假訂披薩真報警

女面試秒辭！隔天被通知：老闆找齊人

孫安佐11分鐘嗆爆米砂！猛攻「女生痛點」網看完怒炸

輾死孝子怨倒楣　駕駛殯儀館遭怒毆

韓職／韓華鷹21歲金成勳墜樓身亡

吳佩慈素顏照「老態盡出」網驚：女版黃立行

即／女闖平交道大逆轉　台鐵道歉

媽見離世兒子留下「心意」秒潰堤

歐陽娜娜金雞「紅毯無P照」起底悲劇了！

停車請留電話　車主完美配合瞎爆

林志玲婚禮拒絕邀請劉德華！原因曝光

薔薔跩嗆前輩妳是誰？楊皓如走心「怒飆超酸」

熊貓快到！她信用卡超慘…心痛勸世

更多

最夯影音

更多
李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜

李艾薇決賽曲站沙發上「嘶吼」　小宇直接站起來狂膜拜
亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

亞特蘭提斯再現？巴西雨林沉水中　詭異清澈水流...學者：像外星世界

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

孫安佐6點聲明「整件事像羅生門」　不想為難米砂..籲：記得要看醫生

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

飛機上「用嘴吸尿」37分鐘急救　吸二口就想吐！仁醫：無怨悔

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

恭喜！《聲林之王2》冠軍出爐　四強名單都在這

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面