友愛小城「溫馨暖南送年菜」　斗南公所籌菜贈弱勢家庭

▲雲林縣議員蔡東富（左一）、斗南鎮鎮長沈暉勛（右一）與地方人士關懷弱勢寒冬送暖，由總鋪師林寶中（右二）義務協助料理這份溫馨年菜，關懷弱勢的愛心溫暖斗南鎮每一角落。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

今年斗南鎮的「溫馨暖南送年菜」將在1月1日透過鎮公所發送給斗南鎮內300餘低收和邊緣戶，「歡喜過年關懷弱勢」送年菜是雲林縣議員蔡東富結合善心人士所辦，今年邁入第二年，同時邀請關懷弱勢的愛心人士共襄盛舉，認捐送愛心，有意者可洽斗南鎮公所。

雲林縣議員蔡東富、斗南鎮鎮長沈暉勛與地方人士關懷弱勢寒冬送暖，蔡東富結合台野畜產總經理林和成、昇樺食品公司董事長吳裕田、虎尾慈龍宮主委林進元和新尚豪宴會館總鋪師林寶中等愛心人士熱心捐助，2018年底籌辦後於2019農曆過年前，推出「歡喜過年關懷弱勢」送年菜，發送給斗南鎮內弱勢的低收和邊緣戶。

今年也再度結合並推出「溫馨暖南送年菜」，由尚豪總鋪師林寶中料理，推出台野鹽水鴨、昇樺心靈雞湯、紹興醉蝦、芋頭栗子排骨、鮑魚干貝盅、鹽烤蝶鱈魚及干貝米糕等五菜一湯的豐盛美味年菜，其中300份台野鹽水鴨是由台野畜產公司捐贈，300份心靈雞湯則由生產雞肉鬆的昇樺食品公司捐贈。

斗南鎮長沈暉勛表示，今年約計發放300至350份5菜1湯的豐盛年菜，將於1月22日上午起，由鎮公所同仁協助派送年菜至各里的弱勢家庭；同時在1月17日中午，另外準備８桌溫馨年菜送往斗南希望工場，陪同身心障礙朋友一起圍爐。

縣議員蔡東富說，他和鎮長沈暉勛最大的夙願，就是將斗南鎮打造成友愛小城，所以自去年首度結合台野、昇樺、慈龍宮和新尚豪等熱心公益人士捐送年菜關懷弱勢，也得到各界熱烈支持和正面迴響，也為延續對斗南地方弱勢民眾的關懷，由總鋪師林寶中義務協助料理這份溫馨年菜，也歡迎各界善心人士和企業共襄盛舉，讓大眾關懷弱勢的愛心溫暖斗南鎮每一角落。

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