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十位必認識越南插畫家！療癒系女力超甜暖逆襲全球

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▲十位必認識越南插畫家！療癒系女力超甜暖逆襲全球。（圖／新北市文化局提供）

▲新北市藝文中心「女孩女孩─國際圖文藝術創作特展」展覽，吸引了不少民眾前來觀展。（圖／新北市文化局提供，下同）

生活中心／綜合報導

藝術家你可能認識不少，但是你能說出幾位女性藝術家呢？新北市藝文中心「女孩女孩─國際圖文藝術創作特展」展覽邀請瑞典、西班牙、烏克蘭、日本、越南、印尼、澳洲，以及臺灣等8國10位女性藝術創作者跨域展出，開展不到一個月，挾各國人氣插畫家，吸引了不少民眾前來觀展。

十位必認識的越南插畫家當中，其中只畫女生、孩童、自然等主題來表現「女性藝術」特色的胡容(Dung Ho)，以夢幻般的色彩表現出孩童與女性平凡的生活片段，卻創造出天真爛漫、溫暖動人的力量，擁有一眼就讓人停下腳步駐足的神奇魅力，收服療癒不少人心。

請繼續往下閱讀...

被設計媒體譽為十位必認識的越南數位插畫家的胡容，在Behance設計平臺擁有超過40萬人次瀏覽的高人氣。笑起來與作品一樣甜暖的她，出生於擁有世界遺產歷史建築群的順化古城中，作品常散發一種不受世俗干擾的恬靜感。從小對畫畫就充滿極大的興趣，她笑著說「每天都花很多時間畫畫，還畫在地上」，但當時插畫創作在越南並不流行，藝術學院畢業後，她更曾對未來感到茫然，直到離開家鄉遷居胡志明市後才又重新開始。

▲十位必認識越南插畫家！療癒系女力超甜暖逆襲全球。（圖／新北市文化局提供）

▲擁有高人氣的「胡容」，被設計媒體譽為十位必認識的越南數位插畫家。

她說插畫早期在越南並非受矚目的創作類型，但隨著網路與社群媒體的快速發展很快讓她嶄露頭角，來自世界各地的商業委託案如書籍封面設計、繪本書創作、遊戲人物角色設計等讓她順利開展個人事業，快速累積知名度，但相對的也讓她置身在無國際且擁有高度競爭的數位產業環境。這是一種高壓的工作類型，她則選擇「努力不讓自己失去應有的水準！」來積極面對。

胡容說「不管做什麼，都要帶著熱情去做！」對她來說，藝術創作反映出她的個人情感、思想。她說，從小就看很多卡通，動畫以及電影，這些都影響著她如何思考、如何解釋「世界與人」，將生活中觀察到的有趣事物轉化為圖像。而女性的美與力量總是激勵著她，因此創作中大部分都是以女性為主角。

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