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越南新住民阮氏紅祝嫁屏東　種苦瓜撐起生活大計

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▲越南遠嫁屏東高樹的新住民阮氏紅祝，種的苦瓜表面米粒粗大肥美，口感佳 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲越南遠嫁屏東高樹的新住民阮氏紅祝，種的苦瓜表面米粒粗大肥美，口感佳 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

19年前從越南遠嫁屏東高樹的新住民阮氏紅祝，從陌生環境到現在是家中經濟的主要支柱，全是靠種苦瓜、小黃瓜而來，目前種出的瓜果是符合農藥殘留規定，為增加產量連原種芭樂田2分地也全砍除，準備搭網室種苦瓜。

38歲的阮氏紅祝嫁到台灣，跟許多新住民一樣，在陌生環境下如何學習生活，夫家是種田，而她對務農並不陌生，在越南老家也是種稻種香蕉，近年來才改養蝦，在台灣看到的苦瓜比當地的還大條，品質更好，農業技術也新進很多。

嫁來台灣，剛開始跟公公學種小黃瓜、芭樂，後來長輩身體不舒服，她只好撐起家計，開始種苦瓜，不懂就向鄰田的親戚請教，相關協會也會邀請專家來指導，讓她能在陌生環境下，學習獨立及精進農耕方法。

她現在已完全融入台灣的生活方式，熟練的國台語，育有二子，最大的念高中，也會到苦瓜田來幫忙，去年8月份種的10月份陸續採收，她種白玉苦瓜，表面米粒粗大肥美，口感甚佳，以銷售到市場及行口為主，準備申請產銷履歷，進攻量販超市。

採收時會請同村的越南姊妹會來幫忙，每天一早就上田工作，平均一天300斤，新住民的堅強毅力，為台灣農業努力，也為家庭經濟撐起一片天，注入未來農村勞動力新的動能。

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越南屏東高樹苦瓜

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