愛上表姐夫！不倫女自製「毒珍奶」殺表姊　結果「她」偷喝猝死倒地

▲越南出現以珍珠奶茶謀殺表姊未果的案子。（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

俗話說「人生如戲」，有時候現實生活的遭遇，常常比電視劇更誇張。越南太平市最近發生一起烏龍殺人案，一名女子因為愛上了自己的表姊夫，大搞不倫戀被表姐抓包，無奈與表姐夫分手。但因為忌妒心作祟，女子決定製作毒珍奶害表姊，結果卻被表姊的同事誤喝，當場毒發身亡。

據越南當地媒體報導，越南這位愛上表姐夫的女子，因為不滿這場不倫戀被表姐抓包，害她與表姐夫被迫分手，去（2019）年12月27日，女子透過網路，訂了6杯珍奶，其中有4杯以針孔注射方式下毒，送往表姐工作的醫院。

結果毒針奶送到表姐上班的醫院時，剛好表姐不在，其他醫院的護理師看到護理站桌上有珍奶，一名29歲的護理師因為嘴饞，看到珍奶沒問是誰的，就直接插下吸管喝起來。結果喝了一口覺得味道有異，立刻去廁所催吐，但因為已經喝進體內，毒性發作，最後倒地慘死。

警方透過調查發現，問題珍奶的杯緣上有針孔，後來透過線索比對，才發現其實是一起情殺案，但因為殺錯了人，變成一起烏龍命案。而最後下藥的女子，也被移送法辦。

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