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什麼是「相愛」？就是兩個人互相治療精神病

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▲學生,戀愛,戀人,情侶,告白,愛情,接吻。（圖／視覺中國CFP）

▲什麼是「相愛」？每個人的答案可能不同。（圖／視覺中國CFP）

生活中心／綜合報導

什麼是「相愛」？每個人的答案可能不同，但在相愛的過程當中，總是在互相磨合、互相配合，因此在「每天演好一個情緒穩定的大人」一書中提到「在愛情中你要做的是尊重，而不是約束，是用心地記著對方的可愛之處，以此來原諒對方的不可愛」，並分別給男生、女生三個忠告！

▲每天演好一個情緒穩定的大人。（圖／高寶書版提供）

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▲「每天演好一個情緒穩定的大人」一書中，分別給男生、女生三個愛情忠告。（圖／高寶書版提供）

女生的三個忠告分別是：

一、選一種有分寸感的交往方式。他喜歡你，你要做的是尊重他，給他空間，而不是藉著有人喜歡，就越界操控他。

二、選一個精神上和你門當戶對的戀人。不要跟你俯視的人談戀愛，一旦發生了摩擦，你就會擺出理直氣壯的樣子，因為你會覺得，「他有什麼資格對我挑三揀四」。也不要跟你仰視的人談戀愛，一旦有了不如意，你就會輕易地把自己擺在受害者的位置，因為你認定了，「就是因為你瞧不起我，所以才會這樣對我」。

三、不要整天追著對方問「你是不是真的愛我」這種問題了，當你把注意力、時間、金錢更多地用在讓自己變好上，「你是不是真的愛我」這種問題就輪到對方來操心了。

男生的三個忠告分別是：

一、女生問的問題，百分之七十五都已經有答案了，只不過想聽到從你嘴裡說出來。所以，想好了再說。

二、只要她還願意跟你對話，無論她說的話有多狠，都是在等你去哄她。

三、如果你下定決心要和一個女生在一起，就把身邊那些不清不楚的人和事都處理乾淨，別讓女生吃醋，也別想瞞著她，因為她不僅聰明，而且懶得跟人爭，還懶得告訴你。

也提到健康而又長久的伴侶都是這樣來經營愛情的，像是「我知道你身上有哪些臭毛病，也知道自己沒好到哪裡去，所以我願意改一些，你也會改一些」、「我願意給你傷害我的權利，但我堅信你不會這麼做，即便你做了，我也相信不會再有第二次」，期望大家在這個必須拚得你死我活的世界裡，擁有一份不怕變質的愛情，也期望每個人都能幸運地，在某人平淡無奇的生命裡做一個閃閃發光的「神經病」

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