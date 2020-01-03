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開張2天進帳623萬！西濱快桃園段區間測速照相開罰1781件

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▲台61線西濱快速道路桃園觀音至新屋路段，元旦起實施「區間測速照相」，其中1日上午取締北上路段時速185公里，超速95公里休旅車，將開罰1萬2千元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線西濱快速道路桃園觀音至新屋路段，元旦起實施「區間測速照相」，其中1日上午取締北上路段時速185公里，超速95公里休旅車，將開罰1萬2千元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

台61線西濱快速道路桃園市觀音至新屋路段的「區間測速照相」，去年10月初建置完成，經過2個月宣導期，市警局於元旦正式對違規超速車輛開罰，前2天有多達1781件違規超速案例，罰鍰以每筆3500元計算，累計約623萬元，其中元旦一輛時速高達185公里，超速95公里，將開罰1萬2千元，警方呼籲駕駛人務必遵守交通安全規則、勿超速，以維護自身與他人行車安全。

桃園市警局指出，現有取締超速多採用固定桿或活動式測速執法設備，雖能精準偵測車速，但多數駕駛人常掌控測速設備地點後常心存僥倖，在接近測速設備地點才減速至規定速限，為更有效遏止超速違規，交通大隊與交通部公路總局第一區養護工程處合作，在桃園市台61線北上52.43公里處到47.15公里處，與南下47.25公里處到52.53公里處，建置桃園市第一處「區間平均速率照相系統」。

▲台61線西濱快速道路桃園觀音至新屋路段，元旦起實施「區間測速照相」，其中南下方向取締時速169公里，超速79公里休旅車，將開罰8千元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲台61線西濱快速道路桃園觀音至新屋路段，元旦起實施「區間測速照相」，其中南下方向取締時速169公里，超速79公里休旅車，將開罰8千元。（圖／記者沈繼昌翻攝）

交大表示，經過2個月宣導期，元旦正式實施違規取締，其中超速最快者是1日上午9時16分12秒進入區間測速照相北上起點，1分42秒後離開終點，換算為時速約185公里，已超速95公里，交大將開罰1萬2000元；至於南下方向，超速最嚴重的車輛，時速高達169公里，將開罰8000元。

交大提醒，駕駛人行經該路段速限90公里，執法區間北上路段長約5265公尺、南下路段長約5273公尺，換算駕駛人通過時間皆不得少於187秒，未來將以超速逾20公里，亦即時速111公里、通過時間約171秒為優先開單舉發對象。

此外，交大統計去年10月至年底2個月宣導期間，雙向違規超速車輛計有1萬9201件，最高違規超速車輛時速高達199公里，因該路段係屬快速公路，違規超速行駛將比照高速公路罰則，一張紅單至少3000元起跳，警方籲請駕駛人務必遵守交通安全規則、勿超速，以維護自身與他人行車安全，同時看緊自己荷包，勿存僥倖心態，以確保市民生命財產安全。

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