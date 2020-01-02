爭取大園等沿海三區電纜地下化　吳志揚呼籲台電儘速完工

▲立委吳志揚早在2016年在立院質詢時，要求台電儘速辦理桃園沿海鄉鎮電纜地下化工程。（圖／翻攝自立法院官網）

記者沈繼昌／桃園報導

為避免颱風或暴雨等天災造成樹木傾倒與地基流失，扯斷電線或電桿造成局部或大區域停電造成居民不便，立委吳志揚2日指出，早在2016年在立法院質詢時，已要求台電「強化配電線路防災韌性計畫」進行防災型電纜地下化工程，台電遂於隔年編列預算執行，但目前工程仍有延宕，吳志揚呼籲台電儘速編織預算執行新屋區段電纜地下化工程，卻勿再延宕。

吳志揚2日指出，2016年9月「杜鵑」颱風侵襲北台灣，當時讓桃園20萬戶停電，造成居民恐慌與生活不便，他在立法院為桃園大園、觀音與新屋地區居民力爭電纜地下化，此外，因桃園沿海地區有嚴重鹽害，導致電線與相關電力設備容易腐化，長期陷入修了又壞、壞了又修的惡行循環導致地方苦不堪言，要求經濟部與台電對桃園沿海地區進行評估，編列防災型電纜地下化預算，讓桃園沿海地區電纜地下化及早施工。

吳志揚認為，經他在立法院爭取，台電在2017年編列總計74億元預算，啟動「強化配電線路防災韌性計畫」，同年度辦理桃園沿海地區的「台15線防災型電纜地下化改善工程」，讓台15線主幹線電纜地下化，同時，搭配路燈、號誌燈、有線電視、固網等線路地下化，以提升桃園沿海地區民眾生活品質，不受臨時跳電所苦。

吳志揚強調，許多應該要電纜地下化的道路、巷弄，因台電並未規劃納入地下化範圍，每遇颱風或暴雨時，桃園沿海地區常出現斷電或跳電意外，台電難辭其咎，更造成居民怨聲載道，他強烈建議，台電應編列更多預算將桃園沿海地區各街道巷弄電纜地下化，尤其如大潭電廠就在觀音，觀音地區幹道與其他道路、巷弄應優先進行電纜地下化，才能確保居民用電安全，提升民眾生活品質。

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