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桃園10月大男嬰疑遭虐死！生母與男性友人收押　阿姨爆：被當玩具甩動

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記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區1名10個月大男嬰上月28日下午被發現全身多處受傷被緊急送醫，男嬰父親接獲妻子通知趕往醫院探視，當時男嬰全身多處插管，頭部、右胸等出現多處瘀青，雖經急救最後還是宣告不治，警方將生母與男性友人涉嫌施虐依傷害致死罪嫌送辦，桃檢向地院聲押獲准；檢警2日下午相驗，男嬰生父哭訴赴醫探視竟成最後一面，希望檢警追查真正死因，還給男嬰一個公道。

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，緊急送醫仍不治死亡案件，檢警2日在桃園殯儀館進行相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，緊急送醫仍不治死亡案件，檢警2日在桃園殯儀館進行相驗。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐致死案，男嬰生前照片。（圖／家屬提供）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐致死案，男嬰生前照片。（圖／家屬提供）

據指出，此起虐嬰案發生在上月28日中午左右，年僅10個月大的男嬰被生母發現昏迷，緊急送醫急救還是宣告死亡，但院方發現男嬰身上多處瘀傷，其中臉部與右胸等處出現瘀黑傷勢，20歲的男嬰生母與21歲的陳姓男性友人涉嫌施虐，警方將在場的男嬰生母、陳姓友人與在場男嬰阿姨帶回偵訊移送桃檢偵辦，檢方訊後將男嬰生母與陳姓男子聲押獲准，男嬰阿姨則獲交保。

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，檢警2日在桃園殯儀館相驗，家屬圍著男嬰阿姨要她說出真相。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，檢警2日在桃園殯儀館相驗，家屬圍著男嬰阿姨要她說出真相。（圖／記者沈繼昌攝）

2日下午1時40分桃檢檢察官劉建良率法相驗男嬰，家屬痛斥生母與其陳姓男子對男嬰施虐，獲得交保的男嬰阿姨面對家屬痛斥後坦承，當天男嬰因哭鬧不停，生母與陳男先後對男嬰以徒手搖晃或腳踹方式毆打男嬰，導致男嬰後來陷入昏迷，2人察覺不對勁才送醫。

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，男嬰生母臉書照片。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，男嬰生母臉書照片。（圖／翻攝自臉書）

男嬰生父說，當天早上5時多要出門工作前還泡牛奶給小孩，當時小孩身體都很正常，但下午5時許，妻子傳訊息說：「不好了！」他立刻回撥，妻子直說不是她打的，還推託是男嬰摔倒受傷，他趕到醫院看到兒子全身插管且臉部腫脹，後背、四肢全都是瘀青等傷勢，直覺就是受虐被毆打。

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，男嬰生母的陳姓男性友人臉書照片。（圖／翻攝自臉書）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，男嬰生母的陳姓男性友人臉書照片。（圖／翻攝自臉書）

男嬰生父指出，他從事油漆工，常常一早就出門到晚上10時許才回家，與妻子結婚2年多，彼此相處還算融洽，妻子無業專職照顧小孩，但去年2月兒子出生後，曾聽說妻子與陳姓男子交往，他曾經當場碰到兩人出門，當時曾警告陳姓男子不准再與妻子來往，陳男也口頭承諾，妻子也辯稱兩人僅是朋友關係，但最後孩子竟然是在陳男住處受虐致死。

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，家屬提供醫院拍攝X光照片，顯示胸部多處受傷。（圖／家屬提供）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐，家屬提供醫院拍攝X光照片，顯示胸部多處受傷。（圖／家屬提供）

男嬰生父還說，自己與妻子都是單親家庭長大，都沒有照顧小孩經驗，去年12月初曾發現孩子臉上有疑似被香煙燙傷疤痕，但妻子卻說是被曬傷的，朋友也警覺通知新北市社會局介入輔導，雖不捨但考量老婆或許是不小心，一度不願苛責，但仍在觀察階段就出事。

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐致死，男嬰生父出示妻子當天傳給他的對話內容訊息，辯稱小孩不是她打得。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市蘆竹區去年12月28日發生10個月大男嬰疑似受虐致死，男嬰生父出示妻子當天傳給他的對話內容訊息，辯稱小孩不是她打得。（圖／記者沈繼昌攝）

男嬰生父還說，根據小姨子透露，2人把小孩當成玩具一樣搖晃且用力甩動，當時男嬰已昏迷還拖了一個多小時送醫，家人曾看到兩人騎車共遊，還將男嬰掛在身前，有照片為證。

全國兒童權益促進協會理事長王薇君接獲轉報趕來協助說，10個月的男嬰居然用手腳踹胸，如此下重手不怕男嬰死亡？男嬰前胸後背都整個腫脹瘀青，下手這麼重這不叫殺人，難道沒有殺人確定故意嗎？協會律師邱顯智也認為，男嬰生母與陳姓男子抓起男嬰用力往下丟，導致傷害致死，相信檢方會深入查明死因，以證據讓兇手認罪。

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