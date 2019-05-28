桃園大雨路滑視線差　台61線西濱路段聯結車翻覆！車流塞3公里

▲台61線西濱快速道路桃園蘆竹段28日上午發生聯結車翻覆意外。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市蘆竹區台61線西濱快速公路路段28日上午發生聯結車翻覆意外，由鄭姓男子駕駛聯結車疑因天雨路滑與視線不明，車輛失控撞上安全島後翻覆，車身佔據3個車道，事故發生後雍塞車流超過3公里，肇事的鄭姓男子所幸僅受輕傷，目前已送醫急救沒有大礙，肇事原因仍在調查中。

警方指出，上午10時3分，35歲的鄭姓男子駕駛連結車行經台61線西濱快速道路與林口區東華路口南向車道處時，突然失控撞中央分隔島後翻覆，車身斜躺佔據3個車道，完全佔住後方北上車道。

▲台61線西濱快速道路桃園蘆竹段，聯結車撞上中央分隔島後翻覆。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方調查，因事發地點為桃園與新北市交界處，但比較靠近桃園蘆竹區，蘆竹分局外社派出所派員現場處理，35歲的鄭姓男子從翻覆車頭中被消防人員救出來，還好身體僅受輕傷，目前已由救護人員送往醫院就診，事故處理調查則由新北市林口分局調查，但初步瞭解肇事原因應該是天雨路滑且視線不明，失控撞上中央分隔島肇事。

桃園市蘆竹分局與林口分局員警、公路總局中壢工務段工程人員目前還在冒雨指揮與搶救中。

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