廂型車鬧區強碰工程車疑似搶快肇禍　駕駛負傷受困警消助脫困

▲桃園市八德區興豐與中山路口處，2日上午發生廂型車撞上工程車意外，警消設法救廂型車受困駕駛。（圖／翻攝自臉書網站）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區鬧區2日上午發生廂型車撞上工程車意外，一輛左轉廂型車行經八德區興豐路口處時失控撞上直行的工程車，因撞擊力道大，廂型車園地翻轉90度，車頭嚴重扭曲變形，駕駛則負傷受困車內，警消趕抵時以破壞器材打開駕駛座，將駕駛拉出送醫治療，所幸無生命危險，警方初步研判可能是搶快肇禍，詳細肇事原因還在調查中。

警方調查，2日上午9時52分，八德區興豐路、中山路口處發生廂型車撞上工程車意外，桃園市消防局第一大隊八德分隊派出器材與救護車、5名救護人員前往處理，發現廂型車車頭扭曲變形，40歲的謝姓駕駛受困車內，副駕駛座的乘客自行下車，工程車駕駛僅受到驚嚇，沒有明顯傷勢。

警消以破壞器材將變形廂型車內拉車受困謝姓駕駛，所幸意識清楚，頸椎無痠麻痛，四肢運動功能正常，但有右手腕、雙膝與小腿疼痛，所幸並無生命危險，經救護人員包紮止血後已送醫治療後並無大礙。

警方指出，工程車當時在興豐路往中壢的方向行駛，廂型車行經中山路口準備左轉，但不知何故導致兩車對撞，懷疑是否廂型車搶快未禮讓直行車先行肇禍，至於真正事故發生原因仍在調查中。

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