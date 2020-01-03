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木瓜田栽種薄荷當植被　清涼氣味…讓人很療癒

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▲屏東縣鹽埔鄉青農龔哲儀在木瓜田下種滿地被植物星葉水薄荷，清涼氣味，讓人很療癒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣鹽埔鄉青農龔哲儀在木瓜田下種滿地被植物星葉水薄荷，清涼氣味，讓人很療癒 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣鹽埔鄉青農龔哲儀砍除將檳榔砍除改種木瓜，並在木瓜田下種滿地被植物星葉水薄荷，讓人一走進木瓜田就飄來一陣薄荷清涼氣味，令人相當療癒。

35歲的龔哲儀原在國內電子大廠上班，為增加國際見聞，到澳州遊學7年，體會不同國家的農業領域，5前年回鹽埔老家，先幫忙家裏種香蕉及檳榔。

龔哲儀說，這幾年的檳榔價格不穩定，也瞭解到檳榔給人觀感不佳，於是把2分多地檳榔砍除，朋友建議種木瓜長期性作物，收入也穩定，5月底開始種，花了80幾萬整地及搭設施，申請政府補助，減輕一些成本壓力。

和一般人不同的是滿園木瓜田種滿地被植物-星葉水薄荷，地被長得快，沒幾個月就長滿整片果園；他說，地被維持生態，且具保肥及保濕功能，重點是整片綠草如茵，遠遠飄來陣陣薄荷清涼味，相當清爽和療癒。而薄荷長得快，也要常修剪，木瓜長到一定高度，從中間剖開矮化，讓木瓜樹結實更豐富。

雖然家中從農，但很多專業技術還是得請教專家，特別就讀農業大學，和同學間互動互相交流，增進更多農業知識。最近陸續採收，準備上市場拍賣，龔哲儀每天早上到果園巡視，清除枯枝落葉，最近考上屏科大碩士班，希望學以致用。

農糧署南區分署長姚志旺前往關心龔哲儀木瓜生長情形，鼓勵年輕人從農，並學習農業技術，從農未來是職場主流。

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