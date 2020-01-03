判72年10個月！男大生扮女騙同學裸照　「強逼服務19次」

▲黃男假扮女網友，騙到心儀對象的男根照後，立刻威脅對方滿足自己性需求。（示意圖，與本文無關／pixabay）

記者張靖榕／綜合報導

屏東黃姓男大生因單戀同學阿彥（化名），在網路上假扮女生騙到對方的男根照，再要求幫阿彥口交，威脅若不從就要散布裸照。阿彥被迫讓黃男幫他口交和摸下體等，一段時間後因受不了而拒絕，仍被黃男公布裸照。高雄高分院法官判72年10月徒刑，合併執行4年2月，仍可上訴。

判決書指出，黃男在庭上供稱，雖然單戀阿彥，但在學校時沒有機會讓阿彥和自己說上幾句話，基於想接近對方的念頭，才會先在交友軟體上佯裝女性，騙到阿彥勃起的男根照後，再揭露自己的真面目，以此威脅對方。

阿彥被迫讓黃男對自己提供性服務，否則裸照就會被四處散布。自2016年10底到2017年3月初為止，5個月的時間內，黃男以每周一次性交、一次猥褻的方式，對阿彥口交和撫弄下體，次數多達19次。

黃男到阿彥位在屏東的家期間，還偷過對方2件內褲，在學校也曾把一隻鞋子偷帶回家；直到2017年3月被阿彥拒絕後，黃男把9份影像資料放在教室門口，還散播印出的146張裸照，企圖讓阿彥成為眾人笑柄，最終在學校老師看到後陪同報案，才結束這場私下鬧劇。

黃男不服一審法官判決，上訴要求宣告緩刑；然而高分院法官量刑標準接近，並認為情節重大，判定不予緩刑，另因黃男涉嫌散布裸照、偷竊阿彥內褲，被判拘役120天，可易科罰金。