東警志工中隊捐血發揮大愛　為血荒提供及時「血」

▲屏東縣東港警分局志工中隊挽袖捐血，發揮大愛精神 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港警分局志工中隊發揮大愛精神，日前到高雄捐血中心設在東港鎮光復路與成功路口的歲末年終捐血活動中，捐出了201袋血液，為血荒季提供及時「血」。

▲▼東港志工中隊挽袖捐血。

為響應去年12月30日捐血，東港警察志工中隊長曾郁庭身先士卒捐血，而東港警分局一組組長林俊健及第四組組長黃基益等多位員警亦前往慷慨捐輸熱血，共同體認「熱心來捐血，熱血公益行」的大愛精神。

曾中隊長表示，為鼓勵民眾踴躍參與，由東大興食品公司提供頂極魚鬆1包及大家房屋東港店提供保鮮盒1個做為禮品；另屏東縣志工大隊副大隊長葉文興則帶了蛋糕餐盒前來慰問志工伙伴。

東港警分局表示，今年春安活動，從1月16日（星期四）22時起至1月30日（星期四）24時止實施，共15天，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為三大工作主軸，春節期間為民服務不打烊08-8322045，民眾有需要有多利用。

東港警分局長劉清俊表示，志工是警察與民眾間最好的橋樑與潤滑劑，感謝志工隊夥伴參與這次捐血活動，未來一年，希望持續展現志工服務精神，創造「服務」是東港警分局志工的品牌。

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