美股交易首日開紅盤！道瓊大漲330點　蘋果股價飆破300美元

▲美股2020年第一個交易日大漲。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

美股2020年的第一個交易日開高，逼近歷史高點，收盤後，道瓊指數大漲330點或 0.9%，收在28,868點，這是繼去年12月6日以來的單日最大漲幅，標普指數則上漲27 點或0.84%，收在3,257.85，那斯達克指數漲119點或1.33%，收報9,092點。

個股方面，晶片和半導體產業類股表現亮眼，超微半導體（Advanced Micro Devices）全日股價上漲7.1%，台灣的台積電以及美光科技（Micron Technology）都分別漲超過3%。另外，蘋果股價上漲了2.3%，每股價格首度飆破300美元。

美股大大指數在2019年最後一天收盤時表現強勁，道瓊指數全年上漲了28.9%，標普指數漲了29.6%，那斯達克更大漲35%，都創下紀錄。2020年第一個交易日也持續開高，其中一項主因為美國總統川普宣布，將在1月15日與中國簽署第一階段貿易，並且很快會前往北京，針對第二階段進行對話。

經濟數據也助長了美股氣勢，美國勞工部在2日宣布，截止12月28日，當周美國首次申請失業救濟人數為22.2萬人，預期22萬人，先前也是22.2萬人。