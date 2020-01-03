美宣布禁售「水果等加味電子菸油」　剩2類口味能合法販售

▲川普政府宣布禁售大部分電子煙口味。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國食品藥品監督管理局（FDA）於美東時間2日宣布，為了遏止日漸增加的青少年吸電子菸行為，將禁售大部分加味電子煙油產品，包括水果及薄荷口味，僅留下薄荷醇和菸草等少數口味能夠合法販賣。

綜合CNN、路透社報導，川普政府宣布禁令後，輿論兩極化，美國衛生及公共服務部（HHS）部長艾薩（Alex Azar）認為，這項禁令的規範是技術性的，「聰明、精確瞄準的政策，能夠以不製造不必要困擾的方式，保護我們的孩子。」不過社會各界似乎並非如此想，禁令立刻引發公共健康團體的抨擊，因為他們認為這樣完全不足以「撥亂反正」。

美國癌症協會執行長瑞迪（Gary Reedy）表示，這完全是項偏袒傳統菸商的禁令，「讓傳統菸草工業繼續吸引孩子，一輩子對尼古丁上癮」；禁令的提出者之一，民主黨眾議院能源暨商業委員會主席帕龍（Frank Pallone）則認為，這樣部分開放的禁令，「等於根本沒有禁」。

禁令宣布後，對電子菸製造商「Juul Labs Inc」並無影響，因為這家35％股份被萬寶路奧馳亞集團（Marlboro-maker Altria Group Inc）掌握的公司，早在去年就已經從零售商店下架水果、甜食和薄荷尼古丁口味的煙油，而且其官方網站對青少年使用者的審查相當嚴格。實際會受影響的電子煙製造商包括Njoy和雷諾菸草公司（R.J. Reynolds Tobacco Co）。

禁令會在2月初生效，到時仍未下架大部分煙油的電子煙製造商，就會變成FDA的鎖定目標；5月為最後期限，所有電子煙製造商必須向FDA申請，繼續銷售產品的許可。