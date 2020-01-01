韓國瑜競辦：綠營網軍造謠韓冰「大肚子」警察不敢辦？

▲韓國瑜辦公室記者會 。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

立法院去年12月31日召開院會，民進黨立委挾著多數席次優勢，表決通過以民進黨團版本為主的《反滲透法》，全文共12條。對此，韓國瑜競選辦公室抨擊，《反滲透法》定義模糊，造成民主與法治的倒退，讓台灣走回威權的年代，且基層員警查賄與抓假消息的積分一致，無形助長「辦藍不辦綠」，行政完全不中立，並且針對蔡英文有疑慮的言論進行「事實查核」。

競辦發言人王淺秋直指，民進黨設立三道維護民進黨利益的守護網，第一道是運用警調勢力以假消息為由去調查民眾，實質是在維護民進黨政權，第二道防護網是用政府預算豢養的大量網軍和楊蕙如們，第三道防護網就是昨天通過的反滲透法，「民進黨還在騙！你們還要相信嗎？」

王淺秋表示，國民黨與韓國瑜堅持反對任何對我國民主的滲透行為，但是反滲透法的通過，完全把檢、警、調與國安單位變成民主進步黨的利益守護網，行政單位變成為了守護民進黨利益而存在，台灣多年來的言論自由與法治，在一夕之間遭到破壞。

王淺秋憂心，未來人民只要批評政府，或是與大陸正常的溝通往來、學界交流，如果民進黨要陷人於罪，因為法條的模糊不清、權責不明的主管機關，恐怕將會讓人民有相當大的恐懼與疑慮，在韓國瑜當選總統以後，會用相當嚴謹的態度，重啟反滲透法與人民的溝通，促請立法院重新以開放的方式審理，讓人民獲得充分討論以後，再行立法。

另一名競辦發言人葉元之提到，警政署發函給基層員警，假訊息抓得越多績效越高，導致基層員警空前的壓力，拚命在打「假消息」，也導致很多冤枉產生，例如昨天有一位雲林的老農發表言論認為反滲透法不合理，結果馬上台南的警方就「搶去辦」，還有蘇宏達老師的案件，大家都殺紅眼，反倒是民進黨側翼散佈的假消息，例如說韓冰「大肚子」，就沒有警察能辦、敢辦。