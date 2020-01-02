下營南外環道路工程完工　市長黃偉哲偕同民代視察工程品質

▲台南下營南外環道路工程完工，市長黃偉哲偕同地方民代視察工程品質。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

耗資5億3000萬元、歷時2年的台南「下營南外環道路新闢工程」終於完工；市長黃偉哲2日偕同立委葉宜津、市議員陳秋宏、Ingay Tali、吳通龍及在地里長等，特別先行前往檢視工程品質，同時聽取下營南59線黑橋橋樑改善工程簡報，台南市長黃偉哲也期許該項工程能如期如質完工。

市長黃偉哲表示，溪北長久以來會覺得建設好像輸原台南市，其實是因為原台南縣面積較廣闊，所以一樣的經費，在小範圍看起來建設成績比較明顯，大範圍看就比較不明顯，台南市政府未來一定會再持續加強溪北地區的建設。

黃偉哲進一步指出，全國的易淹水面積台南市就佔了將近40％，在莫拉克風災時，台南市淹水面積有1萬多公頃，2018年823水災，台南淹水面積大約6000公頃，2019年813水災縮小到1500公頃。

黃偉哲強調，台南市政府一步一步做，「只要有1公頃淹，市府就是有責任」，例如黑橋的部分，預定今年8月完工，但8月正好是颱風季節，如果能夠提前在6月汛期開始前就完工，就能讓民眾生命財產多一層保障，這部分會請台南市政府工務局持續努力，希望能縮短工期且超質完工。他也特別感謝葉宜津委員對治水工程經費的大力支持，也謝謝議員及在地里長持續關心，給予地方很大的幫助。



工務局表示，「下營南外環道路新闢工程」總經費約5億3000萬元，於2017年10月發包，2019年12月完工，總長度3.267公里，寬度20公尺。待工程驗收完成後，即開放通車，完工後南外環將與東側的台19甲中興南路，北側的市道174線連結經下營市區一圈成為完整的外環系統，串連新營區、鹽水區、學甲區、麻豆區、官田區、六甲區及柳營區等，提升整個大台南都會區的經濟、行旅、物流、運輸環境及休閒觀光發展，促進地方繁榮、提供更便利的交通路網，並紓解下營市區內交通壅塞情形。

另外，位於台南下營南59線黑橋，因寬度不足、中間落墩常造成水流阻礙，影響渠道通水能力，雨季容易造成淹水問題；黃偉哲市長一直希望能解決淹水問題，台南市政府向水利署爭取到1.2億餘元經費進行橋樑改善工程，自2019年5月20日開工，預計2020年8月底完工，改建後係採不落墩之單跨箱型鋼梁橋，淨寬為12公尺，橋長69.6公尺，並提升為10年防洪標準。