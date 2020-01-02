虎頭埤風景區寫生比賽　黃偉哲：新的一年會常常舉辦

▲「虎頭埤百年勝景耀新化兒童寫生比賽」在虎頭碑風景區登場，市長黃偉哲親自出席頒獎給各組得獎的小朋友。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導



推銷虎頭埤山光水色，讓幼童從小認識台南在地美景，「虎頭埤百年勝景耀新化兒童寫生比賽」1日在虎頭碑風景區登場，市長黃偉哲親自出席頒獎給各組得獎的小朋友。

黃偉哲市長表示，親子共同參與美術教育活動是快樂且對身心有益的，未來台南市還要舉辦更多富涵美感與教育意義的寫生活動，讓喜愛藝術的朋友透過畫筆記錄下台南美景，同時也讓更多人親近大自然，帶動台南山區觀光。

市議員楊中成、林宜瑾，及台南市美術學會理事長劉靜芳、台南市向陽藝術學會理事長郭龍咸、南瀛青溪新文藝學會理事長蔡定憲、嘉義縣茶文化協進會理事長莊玉端，都到場表達支持之意。





虎頭埤風景區一改往年元旦升旗及環湖健行活動，於2020年第一天，透過寫生比賽來豐富學童的藝術涵養，增進假日親子互動相處的時光，吸引許多父母攜幼前往參加。黃偉哲市長讚賞所有參賽小朋友對藝術的投入，承諾2020年會陸續舉辦這類讓孩子更加貼近自然又富親子教育的活動。



觀光旅遊局表示，透過寫生比賽，除能使學童實際感受台南在地之美，也希望藉此推銷台南山區觀光，特別是台20線沿線及周邊的左鎮化石園區、山上花園水道博物館等地新的觀光景點，南168線往左鎮則有草山月世界、二寮日出等熱門景點，都值得一遊。





此次比賽分國小高年級、中年級、低年級及幼稚園等4組，並採預約報名，參與朋友於早上 9:00至12:00現場作畫，收件後由主辦單位事先聘請專家組成的評審委員會立即進行評審，各組取1-3名及佳作10名，分別頒發獎狀、獎金；指導獎4名，頒發獎狀。

►小資女最愛、必買！！