「站出來 挺英德」完成37區走透透　黃偉哲：拒絕賄選讓台南大贏台灣全勝

▲小英台南競選總部車隊完成37區走透透，市長黃偉哲等人至靈昭宮參拜，祈求民進黨台南大贏台灣全勝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「站出來 挺英德」小英台南競選總部車隊完成37區走透透，從會贏（下營的台語）出發，1日抵達大贏（大營的台語），市長黃偉哲與賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇6位立委等人先至靈昭宮參拜，祈求民進黨台南大贏台灣全勝。

黃偉哲等人祈求3號正副總統「英德配」高票當選、國會過半台南立委6席全上。同時也向市民說明哪些行為會造成賄選，並折斷這些「賄選方式」的手板，象徵打破賄選的決心，不只讓台南大贏，更要讓台灣全勝利。

黃偉哲市長呼籲市民一起檢舉賄選，表示若檢舉成案，立委選舉最高新台幣1000萬元、總統選舉最高1500萬元檢舉獎金，並說明反賄選24小時專線「0800-505068」，請市民一起防止不乾淨的選舉發生。

競總黃先柱總幹事說明賄選不只是金錢，只要有「要你支持特定候選人」的對價關係，發放走路工、獎金、工資、，贈送家電、物品或是大樂透等獎券，招待旅遊玩樂，收購身份證，或是捐助廟宇等團體機構都算是賄選的行為，若民眾蒐證檢舉，絕對有助護台灣民主，黃偉哲市長及6位立委候選人並帶頭，折斷這些「賄選方式」的手板，邀市民一起來防上對手一貫的賄選文化及行為，還給台南乾淨的正治選舉。

潘新傳主任說明英德配與台南6位立委候選人，都是開大門走大路正正當當的選舉，一步一腳印的爭取市民的認同，不像對手慣用以賄選手法收買選票外，也以各種賭雞排、跳海、干擾消防隊員火…等脫序行為博取版面，這都是不好的政治示範，讓市民一同拒絕不入格的候選人，讓民進黨優秀的總統及立委候選人能順利過關。

賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇等6位立委分別表示，離投票日越接近，才是各種賄選手法啟動的時刻，所以請民眾遇到賄選，立即開啟手機錄音、錄影、拍照蒐證檢舉，一防止各式不乾淨的選舉方式。也說明請市民一起留心一些變相賄選的手法，像是選前敏感時刻發送紅包、物資，或是雇請不符合比例人數的臨時工與薪資，協助發送文宣等選務工作，並請檢調單位能針對這些變相賄選的行為，嚴格查緝。

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