共體國殤！　黃偉哲指示慰問黑鷹直升機罹難軍官家屬

▲台南市長黃偉哲指示區長，代表前往慰問罹難者家屬。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國防部黑鷹直升機2日晨墜機在台北烏來桶後山區，全案證實造成8死5傷的慘劇，8位罹難者中，副駕駛劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，台南市長黃偉哲聞訊後十分不捨，立即要求區長，代表市長先行前往慰問罹難者家屬。

市府指出，空軍14時對外宣布，本案共有8死5傷，8位罹難者名單包括：正駕駛葉建儀中校、副駕駛劉鎮富上尉、機工長許鴻彬士官長、參謀總長沈一鳴上將、參謀黃聖航少校、總士督長韓正宏士官長、情次室助次洪鴻鈞少將、政戰局副局長于親文少將。

據悉，8位罹難者中，副駕駛劉鎮富上尉、情次室助次洪鴻鈞少將皆為台南人，目前家屬分別居住在台南的永康區及安南區。台南市長黃偉哲聞訊後十分不捨，立即指派永康區長、安南區長前往探視家屬及慰問，黃偉哲市長並指示應持續關心、協助家屬。黃偉哲市長表示，國家痛失英才、敬上最大哀悼，市府將竭力協助家屬辦理治喪事宜。

據市府表示，不幸罹難的洪鴻鈞少將目前與妻子女兒居住在永康區，永康區長前往慰訪時，洪府家門深鎖，據鄰居稱，家人們在2日上午10時已由軍方協助接往北部處理相關喪葬事宜。至於劉府方面，因劉鎮富上尉的父親早亡，上午已由劉上尉的岳父陪同劉母及劉姊北上處理喪葬事宜；劉妻目前人正在英國機場準備搭機，抵達桃園機場後，將由軍方接機陪同。劉上尉的岳母於慰訪時表示，因飛行員工作危險性極高，家人皆早有心理準備，但難免悲痛。劉鎮富上尉的岳母也感謝市府各級長官及各界的關心。