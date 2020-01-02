一個都不能少！中將曹進平冷靜指揮　校官接力吹響救命哨音...特搜：聽到了

記者徐愷昕／宜蘭報導

陸軍一架UH-60M黑鷹直升機2日上午墜毀，釀8死5傷悲劇，而在失事後9小時後，第1批傷者順利抵達登山口。搜救人員還原整起搜救經過時表示，搜救小組徒步上山搜尋飛鷹迫降位置時，隱約能聽見哨子的聲音，沿哨音前進很快就找到了失事位置，而據了解，吹哨的正是第2位上救護車的周欣頤中校以及第3位上救護車的中將曹進平。

▲黑鷹失事搜救時，中將曹進平及中校周心頤輪流吹哨加速救援進度。（圖／ETtoday記者攝）

▲黑鷹失事搜救時，中將曹進平及中校周心頤輪流吹哨加速救援進度。（圖／ETtoday記者攝）

救難影片曝光，畫面中可見中將曹進平在黑鷹失事現場急忙告訴救難人員，「那邊跟那邊，還有兩個人受傷比較嚴重」，同時抬起手指引方向，「一個都不能少」，此時他手中拿著的正是這次的救援關鍵「銀色哨子」，當時就是曹進平及周欣頤輪流吹哨，才加速救難人員搜救進度，迅速找出失事地。

下午搜救時，在外圍指揮所可聽見搜救隊員回傳表示，「我們有聽到哨子的聲音，不確定誰發出來」。此時宜蘭消防局長徐松奕立刻下達命令：「那個方向就對了，往哨子方向找」、「搜救人員注意！聽哨子的聲音，往那邊集中」！

當時吹哨的正是生還的曹進平中將及周欣頤中校，黑鷹墜機後，2人輪流用盡全身力氣吹出哨聲，發出求救訊號，讓搜救隊員大幅縮短救援時間，迅速找到失事正確位置，可以說是這次救援的關鍵大功臣，而周欣頤也在稍早被救出時，伸手比出了讚的手勢，展現生命力的強大。

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