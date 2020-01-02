男團GTM「私接工作」鬧翻經紀公司！3成員挨告…要賠240萬

▲前男團「GTM」2018年無預警宣布解散，台北地院判3人應各賠償使徒音樂80萬元，共計240萬。（ 資料圖／記者周宸亘攝）

記者徐愷昕／台北報導

前男團「GTM」2018年無預警宣布解散，團員紛紛在臉書、IG發表律師聲明，單方面宣布和公司合作到期。使徒音樂認為朱宇謀（Wish）、賴昱哲（AJ）、鄧加樂（加樂）片面拒絕履行合約，還私自在外表演活動，向3人提告各求償500萬。台北地院判3人應各賠償使徒音樂80萬元，共計240萬，可上訴。

偶像男團GTM在2014年以專輯《不完美紳士》出道，一首《代替太陽》發表不到10天，就在網路上創下百萬點閱，隔年更以首張專輯入圍金曲「最佳演唱組合」。2016年10月正式加入新團員AJ，團體發表新單曲《不愛你愛誰》搭配偶像劇《獅子王強大》熱播，不過由於唱片市場不景氣，無奈沒有實體專輯能發行，公司則維持「一年一單曲」形式死撐。

2018年6月13日GTM四位團員朱宇謀、潘君侖、賴昱哲、鄧加樂以書面方式單方面宣布與公司合作到期，當中提及「公司安排和聲明人的規劃不同，因此向使徒公司終止前開演藝經紀合約」，宣告解散。

據判決，使徒音樂控訴朱、賴、鄧3人2014年8月與公司簽立經紀約，2015年有再簽立一份補充協議書，同意將合約延長至2024年，當中約定在契約有效期間，雙方都不能隨時片面終止合約，但3人卻先違約，委託律師發函終止契約。

使徒音樂再表示，3人單方面宣布解約後，不僅對公司安排的活動通告置之不理、拒絕演出，甚至還私自在外接表演活動收取報酬，已明顯違約，而公司旗下只有GTM一組藝人，為了經營他們已支出4169萬餘元，扣掉藝人收入總計虧損3729萬餘元，對此向3人求償各500萬元。

朱、賴與鄧在法庭上回辯，公司既沒有積極安排任何演藝事業或宣傳，也未扮演良好演藝經紀人職責，還屢屢造成粉絲的極度不滿及嚴正批評，認為雙方已無信賴關係，另又表示，公司不該把支出全算在3人身上，直指虧損3千萬根本不是事實。

法院審酌，朱男2014年至2016年所得分別為9萬餘元、12萬餘元、15萬餘元，賴、鄧2016年所得分別為2萬餘元及22萬餘元，由此可見他們所得有逐年增加，又公司過去有提供舞蹈、健身、歌唱、造型及梳化等培訓費用，並提供住宿長達8年至今，認為公司因3人終止合約確實有損害，判3人各應賠償使徒音樂80萬元。全案仍可上訴。

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