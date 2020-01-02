按摩睡著突感覺「雙腿涼涼」！她睜眼驚見內褲在腳踝…友人站眼前

▲鄭姓男子與好友酒後相約按摩，結束竟趁美美酒醉熟睡之際，伸手脫下她內褲，性侵得逞。（示意圖／Pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

鄭姓男子日前與好友在KTV喝酒歡唱到凌晨4點多，隨後一群人又前往附近推拿店按摩，在店家安排下鄭男與友人美美（化名）在同間包廂，1小時按摩結束，鄭男見美美熟睡床上，竟興起色念，把美美內褲脫下性侵得逞。台南地院依乘機性交罪判他有期徒刑3年。可上訴。

據判決，鄭男一日晚上8點許與友人相約KTV喝酒歡唱，凌晨4點14分結束後再相約至附近芳療紓壓按摩店，經店家安排，鄭男與美美在同間包廂，凌晨5點許按摩師按摩完離開房間，房內僅剩鄭男與美美2人，不料此時鄭男竟色性大發，趁美美熟睡之際脫下她內褲，以手指性侵得逞。

美美睡夢中因感覺雙腿被扳開而驚醒，發現自己內褲被脫下後，嚇得以更換衣物為由，趕緊離開包廂，事後她不甘受辱，在友人陪同下前往警局報案。

台南地院審理時，鄭男坦承犯行，且根據雙方通訊對話紀錄、包廂監視器畫面，及美美內褲上護墊檢測出的DNA，皆可認定鄭男犯罪屬實。法官審酌，鄭男竟為滿足一時性慾，趁美美酒醉熟睡時出手性侵，足以妨害、剝奪美美性自主權，讓她身心嚴重受創。考量鄭男已與美美達成和解，他也已有具體悔改的誠意，依乘機性交罪判處有期徒刑3年。可上訴。

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