甜美女醫床戰隆鼻達人19次鬧出人命　判賠正宮95萬確定

▲耳鼻喉科名醫施靖娟爆出與整形名醫顏正安不倫，判賠顏妻95萬確定。（圖／翻攝耳鼻喉科醫師Emi 臉書）

記者吳銘峯／台北報導

長相甜美、常上電視談話性節目的耳鼻喉科女醫師施靖娟，傳出與大她12歲的已婚整形名醫「隆鼻達人」顏正安不倫，甚至懷孕墮胎。顏男的妻子提告，施女被依通姦罪判刑4月定讞，顏妻另起訴求償，顏男當庭坦承與施女床戰19次，一審判施女賠償95萬元，案經上訴，二審仍判施女須賠償95萬，全案確定。

顏妻提出民刑事訴訟指出，她發現丈夫與施女自2017年3月開始至同年11月間，陸續在台灣及中國大陸床戰19次，其中台灣有4次、大陸有15次。施女甚至曾懷孕，並以懷孕為由要求顏男離婚，還要求將房產過戶予施女；之後又在未與顏男商量之下，逕將胎兒拿掉，然後又以要將小孩生回來為由，要求顏男持續發生關係，顏妻因此控告施女通姦罪，並求償300萬元。

刑事部分，施女最後遭判刑4月，得易科罰金16萬元定讞。至於民事部分，一審法院審理時，顏妻提出2人的往來信件、電子郵件及Line通訊對話，施女多次叫顏男「老公」等親暱稱呼，另外顏妻還拿出40張顏男與施女在高鐵站、旅館房間等地拍攝的親密照，當庭一一質問顏男。顏男當挺坦承，一一細數，總計共19次關係，在台灣的台北、林口、中壢、台中等飯店內發生關係，另外在大陸上海、山東濟寧、河南鄭州等地，共發生15次關係。

一審法院最後認定施女侵害顏妻的配偶權，判賠95萬元。案經上訴，高等法院二審審理時，顏男與妻子達成300萬元和解，至於施女則說，因為顏男已經賠償，所以顏妻的損害應該已經獲得填補，不須她再另外賠償，因此拒絕給付。

但二審法院根據顏男在一審的供詞，以及雙方簽訂的和解書內容，認定施女確實在顏男、顏妻婚姻關係存續中，與顏男不倫，侵害顏妻配偶權。審酌雙方財力後，高院認定95萬元的精神慰撫金很合理，因此駁回上訴，仍判決施女須賠償顏妻95萬元，全案確定。