老公遭刺…妻衝醫院驚「兇手是小三」　5年婚外情讓正宮大崩潰

▲林男與外遇對象談判過程中遭水果刀刺傷，送醫救治時意外曝光藏了5年多的婚外情，林妻知情後憤怒提告。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者徐愷昕／台中報導

林姓男子2013年結婚與妻育有1子，但他卻在婚後1年出軌和廖姓女子發生關係，還產下1女。2018年12月林男與廖女發生爭執，遭廖女拿水果刀刺傷，送醫救治時5年婚外情曝光，林妻在知情先生外遇後憤怒向2人提告。法官審理完依通姦罪判林男與廖女各5月徒刑，得易科罰金15萬，民事部分2人應連帶賠償正宮60萬元。可上訴。

據判決，建築公司負責人林男2013年1月4日結婚，婚後育有1子，但他卻在2014年1月出軌，與從事房屋代銷的廖女產生情愫，2人多次於摩鐵發生關係，同年11月9日廖女還產下1女。2018年12月2日林男與廖女因感情問題發生爭執，談判過程中廖女直接拿水果刀刺殺林男，經送醫救治後，林妻意外在醫院發現先生偷吃已逾5年的事情，氣憤對2人提告。

法庭上林妻表示，廖女2017年間就曾多次撥電話來騷擾她的家庭，而在先生對提出殺人未遂告訴後，廖女仍不善罷甘休持續騷擾，讓她孩子恐懼不安，對此，要決定提告向先生與小三求償300萬。

法院審理時，林男與廖女坦承婚外情，但皆表示覺得求償金過高。法官審酌，2人侵害配偶權屬實應該賠償，經查，林男名下有數千萬財產，廖女也有數百萬資產，斟酌雙方身分、地位及經濟能力與林妻所受的精神痛苦後，認為他們應連帶賠償林妻60萬精神撫慰金較為適當。全案仍可上訴。

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