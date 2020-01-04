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女師車上喇舌愛撫小王直奔摩鐵！　老公跟蹤抓姦「太衝動」證據跑了

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▲人夫帶別人妻車震進摩鐵，鹹濕對話全被正宮用錄音筆錄下。（示意圖，非新聞當事人／達志）

▲林女在國小停車場和徐男打得火熱，被老公看見。（示意圖，非新聞當事人／達志影像）

記者張靖榕／綜合報導

台北林姓國小女教師和老公凱強（化名）感情不睦，偷偷在學校停車場和小王徐男「唇槍舌戰」，之後又上摩鐵滾床單，卻都被凱強跟蹤抓包。凱強向法院求償80萬元，最終獲判35萬元，全案可上訴。

判決書指出，凱強和林女於2004年結婚並育有2名子女，但到了2017年開始，兩人的關係已經變得陌生。2018年10月，凱強到林女任教的國小找她，想要和老婆好好談談，卻終於確定自己戴了綠帽。

林女坐上徐男的車，一同到國小停車場內停下，接著就是一陣鹹溼熱吻，還伸手進到徐男的褲襠裡，做出手淫的動作。林女和徐男激情到一半，被猛拍車窗的凱強嚇到，她立刻下車，徐男則是開出停車場加速逃跑。

儘管如此，凱強仍選擇為了家庭隱忍，並未和林女真正撕破臉，但已經在考慮是否要離婚；直到2019年1月，凱強再次到國小想和林女懇談，卻又看見對方坐上徐男的車，於是騎車一路尾隨兩人到一家摩鐵。他氣得打電話報警抓姦，但在警察到場之前，他想要衝上去破門阻止兩人偷情，卻被摩鐵人員擋下來，同時通報兩人，所以警察趕到現場時，徐男已經開車離開摩鐵，凱強也等於抓姦失敗。

告上士林地方法院後，凱強公布和林女的對話錄音；在第一次發現林女有外遇行為後，他在電話中和林女對質，並聽到林女「跟人家喇舌、摸來摸去，然後其他我都沒做。」凱強接著問，「褲子脫一半，手在摸來摸去，你還幫他，幫他打手槍」，而林女也承認確有此事。

林女出庭表示，由於婚姻生活的主導權都是在凱強手上，自己平常活得很壓抑，和老公的金錢、價值觀也有分歧，兩人早就分居且形同陌路。她也說，當時不知道凱強用電話錄音，會承認只是想打發對方，請求法官駁回求償。

法官審酌凱強的求償內容，認為摩鐵事件索賠的50萬元，因無確切事證，所以判定不賠，而國小停車場喇舌事件，則判定林女和徐男須賠償35萬元。

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