國民黨不再喊九二共識？　張善政動怒：不等於一國兩制啊！

▲張善政。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／綜合報導

國民黨副總統候選人張善政近日接受外媒專訪時提到，對岸與民進黨汙衊九二共識，引起討論。對於若兩岸沒共識，國民黨是否不再喊出九二共識的問題，張善政1日受訪時動怒回應，「九二共識不等於一國兩制啊！」

張善政在德國之聲專訪中提到，大陸主席習近平在去年元月2日講「兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」的九二共識，這個說法他不認同，這個「九二共識」在對岸被汙衊，在民進黨被汙衊。

張善政也提到，韓國瑜跟國民黨被蔡英文講成，若選韓國瑜，就是要跟大陸合在一起，從「九二共識就是一國兩制」講了這麼多污衊的事情，民進黨主張「抗中保台」，「保台」是大家都要的，但把「抗中」加在前面，既然要保台就要抗中，但保台必需要抗中嗎？與對岸維持和平關係不能保台嗎？

張善政1日上午陪台北市第五選區立委候選人李彥秀到內湖的湖光市場掃街拜票。對於媒體問到九二共識一事，張善政表示，習近平把九二共識說成是一個中國統一目標下的九二共識，並非當初九二共識的內容，原本的一中各表是承認同屬一個中國，但沒說要統一，所以才說習近平汙衊九二共識。

媒體追問國民黨是否不再喊出九二共識，因為兩岸已沒共識，張善政動怒回應「九二共識不等於一中，不等於一國兩制啊！」、「不是這樣子，你們又這樣講了，我不跟你回答了。」

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