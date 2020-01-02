習近平「年輕私照」曝光！辦公室書架「精心擺18張照片」…2張關鍵照從不換

▲習近平發表2020年新年賀詞。（圖／翻攝自央視）

記者 鄭思楠／綜合報導

中共國家主席習近平12月31日晚上在自己的辦公室發表了2020年新年賀詞。有媒體發現，這一次書架上擺放了18張照片，與去年相比數量增加了3張。其中，11張是首次公開，8張是拍攝於2019年的「工作照」，其他3張則是「私人照」。

這是2014年以來，習近平連續7年發表新年賀詞，也是他第二年沒有提到台灣（2017､2018的新年賀詞都曾提到台灣）。

▲5張一直擺放的老照片。（圖／翻攝自網路）

據《央視》報導，有5張是一直擺著的老照片，記錄著習近平的青春、愛情和家庭時光，分別是習近平陪母親齊心散步、習近平一家三口和父親習仲勳在一起、習近平和彭麗媛在福建東山島、習近平在福州時載著女兒騎自行車、習近平自己青年時期的軍裝照。

▲▼新增的3張老照片。（圖／翻攝自央視）

今年，這些老照片新增了3張，一張是擺在習近平和母親齊心照片旁邊，他1979年到廣東看望父親習仲勳的合影；另外2張則是年輕時的照片，是首度公開。

▲11張新照曝光。（圖／翻攝自央視）

11張新照中，剩餘的8張是拍攝於2019年，其中3張於生態有關，包括2019年4月8日習近平在北京通州和少先隊員一起植樹；2019年8月21日，赴甘肅武威市古浪縣八步沙林場和林場職工一起；以及同日，他在蘭州市黃河治理蘭鐵泵站項目點，沿步道察看黃河兩岸生態修復和景觀建設情況。

其餘5張則是記錄2019年習近平的工作縮影，包括去年9月29日習近平和獲得國家勳章和國家榮譽稱號獲得者，一同邁入人民大會堂金色大廳；他去年10月1日在天安門廣場檢閱受閱部隊；以及同天，在天安門城樓向受閱部隊揮手致意；去年4月，在國家會議中心出席「一帶一路」第二屆高峰合作論壇開幕式；去年2月1日，在北京草廠四條胡同32號院貼「福」字春聯，給街坊們拜年。

▲2張從沒更換過的照片。（圖／翻攝自央視）

此外，每年書架上的工作照，都會更換，但2張從沒換過。一張是習近平2017年10月31日帶領中共政治局另6位常委赴上海中共一大會址，重溫入黨誓詞；一張是他2018年3月17日全票當選國家主席和軍委主席後，進行憲法宣誓。

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