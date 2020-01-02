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台南三分局和順所長交接　許坤田：不捨人才惟更多的是警惕！

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▲台南市警三分局和順所舉行所長布達交接典禮，由新任所長林祿廸（右）接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局和順所舉行所長布達交接典禮，由新任所長林祿廸（右）接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局和順所轄內日前被查獲職業賭場，原所長李明勇因而被調職，由新任所長林祿廸接任，2日舉行所長布達交接典禮，三分局長許坤田雖感不捨，但期許新所長徹底掃除職業性大賭場。

市警三分局指出，新任所長林祿廸於2018年12月25日由台南市警二分局巡官調任三分局服務，2019年5月至9月代理海南派出所副所長職務，本次拔擢調任三分局和順派出所所長職務，深信以林所長的學識、經驗與敬業精神，必能領導所屬同仁在既有良好的基礎上，再創更輝煌佳績，並確保人民生命財產安全，善盡警察職責。

▲台南市警三分局和順所舉行所長布達交接典禮，由新任所長林祿廸（右）接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

卸任所長李明勇，2018年10月19日調任三分局和順派出所所長職務，迄今已1年2個月有餘，不論是查緝犯罪、維護社會治安及改善交通秩序，均有優異成績，這次調任係轄內遭查獲職業性大賭場，礙於警政署規定，在眾多長官的惋惜中，做出政策性職務調整，但是三分局長許坤田深信，以卸任李所長豐富的學識、經驗與敬業精神，必能在新單位有更良好的表現，在不久的將來能再派任三分局優秀的幹部，繼續為警政工作努力。

▲台南市警三分局和順所舉行所長布達交接典禮，由新任所長林祿廸（右）接任。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另外，年關將進，職業性大賭場蠢蠢欲動，三分局員警對這次因職業大睹場事件而調整所長感到深深的恥辱，為展現三分局的能量，將徹底掃除職業性大賭場，給予台南市安南區一個健康平和的好年。

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