台南跨年倒數圓滿落幕　市府展現高效率復原周邊環境

▲台南耶誕跨年系列活動「台南跨年‧府城搬戲」，市府團隊在跨年活動一結束即以最快速度將環境復原。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南耶誕跨年系列活動壓軸場「台南跨年‧府城搬戲」，31日在南美館2館周邊展開，活動自下午至深夜，長達9小時的市集與表演活動熱鬧非凡，吸引不同年齡層、族群前來同歡，市政府估計有超過5萬人次參與，市府團隊在跨年活動一結束即以最快速度，在1日中午前將環境復原。





台南市政府表示，這次跨年倒數選在位於中西區的南美館2館周邊舉辦，中西區為交通繁忙且國內外遊客密集的一區，在此舉辦大型活動對於市府團隊是一項考驗。市府同仁也展現效率，活動結束後，在凌晨4時前除主舞台外，其餘帳篷與交通錐等皆清移完成，懸掛的活動布條也完成更換，剩餘的主舞台等局部硬體則在1日中午前清除完畢，回復道路及人行道之前的樣貌。





台南市政府指出，過去跨年活動都必須和國內外城市搶卡司，單日單場活動所費不貲，黃偉哲市長上任後，即要求市府團隊思考如何打造不同於以往、具台南特色的跨年倒數活動。從周邊活動到市集，市府用心規劃熱血年輕人所喜愛，同時適合闔家同樂的內容，現場看到許多爸爸媽媽推著嬰兒車或牽著幼小孩子來逗熱鬧，不少長輩也在家人陪同下特地來逛逛。2020跨年倒數將舞台回歸給台南人，邀請台南人以及熱愛台南的人站上舞台表演，並在倒數前夕，吆喝大家一同來段露天卡拉OK大合唱，高歌迎新年。





黃偉哲市長在午夜前率市府首長團隊，與10多位民意代表一同登台，和表演者及台下民眾齊唱「媽媽請妳也保重」，倒數迎接2020年到來，黃市長還將歌詞改為「市民請您保重」祝福大家，透露他希望讓市民過得更好的決心。跨年倒數後，黃市長轉往友愛市場「DJ SHOW—半眠跳恰恰」現場，品嚐知名的友愛「深夜食堂」美食，與歡樂跨年後飢腸轆轆的市民朋友熱情擊掌打招呼並一同大啖美食，享受After Party的歡樂時光。



台南市政府表示，這次跨年打造「全台南」黃金陣容，表演者包含知名樂評陳德政、秀琴歌劇團、台南街舞聯盟、大支x BR x韓森、拍謝少年、榕幫、麵包車樂團、甜美小公主張羽靚、晨曦光廊、永康國中國小扯鈴隊、仙草國小關嶺分校太鼓隊等，邀請市民朋友及國內外旅客體驗最不一樣，也最台南式的跨年。



台南市政府指出，耶誕跨年系列活動，從12月1號開始每個周末都有活動，不僅點亮了整個12月，也嘗試加入多類型活動，像是荷蘭Martin Hurkens的美聲音樂會、如果兒童劇團的「媽媽咪噢」、大勢韓團(G)I-DLE及ASTRO於耶誕跨年演唱會的現場勁歌熱舞等，吸引超過20萬人次參與，帶來上億元的商機，旅宿業的訂房率也超過9成，12月28日當週的觀光旅館甚至幾近滿房。未來市府將更加精進，持續發想創新方式和市民及旅客一起度過新年。

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