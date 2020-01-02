台南安平舞廳凌晨槍擊1男腹部中彈！警1小時逮凶嫌

▲台南市警四分局偵辦安平區古都大舞廳槍擊案，查獲涉案蔡姓男子到案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市安平區古都大舞廳，2日凌晨發生槍擊案，1名50多歲男子腹部中彈，意識清楚，經送往成大醫院急救倖免於難，市警四分局據報全力偵辦，在案發1小時查獲48歲蔡姓犯嫌到案，起獲金牛座PT911改造槍枝1枝、彈匣2枚及子彈1顆，全案依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人罪嫌移請台南地檢署偵辦。

市警四分局於2日凌晨4時許接獲報案，稱安平區古都大舞廳包廂內發生槍擊案，警方到場時通知救護車將腹部中彈男子送成大醫院急救，犯嫌已逃逸無蹤，經通報偵查隊及鑑識小組前來封鎖現場並釐清相關案情，現場拾獲彈殼1枚及彈頭1顆，四分局長蔡進閲立即指示成立專案小組全力追查犯嫌。





經專案小組調閱現場監視器及查訪周遭人士後，鎖定一名48歲蔡姓男子涉有重嫌，並立即展開追查，蔡嫌自知無法逃避警方追捕，即於清晨5時許，前往四分局投案說明案情，經專案小組帶同犯嫌至其住處起獲作案金牛座PT911改造槍枝1枝、彈匣2枚及子彈1顆。全案依槍砲彈藥刀械管制條例及殺人罪嫌，移請台南地檢署偵辦。

據警方初步了解，犯嫌疑因之前與被害人有口角糾紛，凌晨在舞廳內相遇，蔡嫌涉嫌返回家中持槍返回現場，朝被害人開槍後逃逸，惟詳細動機及案情仍在釐清中，傷者經手術後已無大礙，仍需持續觀察；四分局長蔡進閲並表示，此案件屬於單一個案，對於專案小組能迅速掌握犯嫌動向，並迫使犯嫌到案說明，進而查獲改造槍枝，除肯定專案小組能力及辛勞外，也證明第四分局對於轄內治安狀況的掌握及應變；年關已將屆，選舉活動易如火如荼地展開中，第四分局將秉持一貫之決心，持續維持安平地區良好治安，打擊不法，使安平地區民眾能安心過好年。

►就算爬到樹上！妳還是很美