巨人盃國際青少棒錦標賽 　40支勁旅齊聚台南爭冠

▲2020台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽，也在1日開打，台南市長黃偉哲親自主持開球儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市迎接元旦，不只跨年活動，2020台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽，也在1日開打，台南市長黃偉哲親自主持開球儀式，共有來自日本7隊及全國33支棒球勁旅，自元旦起一連5日在台南市多處球場競技，新的一年剛到來，就讓台南市這座棒球城市更添蓬勃朝氣。





黃偉哲市長提出了3項期許。首先，希望藉由舉辦巨人盃國際青少棒錦標賽，帶動台南市棒球風潮，讓台南成為東方威廉波特；其次，亞太棒球訓練中心少棒球場在2019年正式啟用，並且舉辦了U-12世界盃少棒錦標賽，頗獲好評，第2期的成棒球場工程也緊鑼密鼓進行中，期待未來結合成棒與少棒，使亞太棒球訓練中心成為最具規模、設備最完善的國際棒球訓練中心；第3，台南市已經爭取從2021到2027年連續四屆的U-12世界盃少棒錦標賽主辦權，幫助台南站上台灣棒球運動史上的高點，期待未來藉著國際性棒球賽事，讓全世界認識台南。





2020台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽開幕式1日下午於小北B 棒球場舉行，由台南市長黃偉哲親臨主持，除了代表台南市全體市民歡迎來自各地的選手，也為大家帶來新年祝福，嘉勉選手們在新的一年以更充沛的精神與勇氣來面對挑戰。



體育處表示，巨人盃國際青少棒錦標賽是台南市2020年所舉辦的第一場體育活動，也是年度重要賽事之一。市府透過辦理巨人盃國際青少年棒球錦標賽、全國青棒及少棒賽等三級賽事，展現活絡棒球運動風氣的決心，也獲得國內外棒球隊的肯定；青少棒級錦標賽是近年來國內每年度首場之棒球賽事，本屆邀請來自日本的7支隊伍，分別為日本東村山隊、北關東隊、調布A 隊、調布B隊、調布C隊、山形隊及少年選拔隊。日本每年皆會派隊參賽，可見台南市巨人盃三級錦標賽已經在國內外打響名號。





台南市體育處指出，今年的賽事將於1月1日至5日期間展開，連續5日的激烈對戰，預賽將採積分循環賽制進行，複、決賽為單敗淘汰戰，相當有可看性，各球隊無不做好萬全準備應戰，大家秉持著以球會友、切磋球技的心態參賽，希望藉由比賽贏得好成績外，也增進彼此的情誼。





開球儀式，包括台南市體育總會吳志祥理事長、台南市體育總會棒球委員會陳献榮主任委員、山形市長谷川幸司副議長，及市議員許至椿、沈震東、黃麗招皆共襄盛舉。黃偉哲市長也邀請全體市民到場為選手們鼓勵加油，賽事詳情請至「2020 年台南市巨人盃國際青少年棒球錦標賽」臉書粉絲專頁查詢。

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