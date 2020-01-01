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台南安平警強勢執法　「金府城KTV」不堪虧損申請歇業「不玩了」！

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▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

位於台南市安平區中華西路及民權路口大樓內「金府城KTV」，自開業以來治安事件頻傳，還發生槍擊傷人事件，引起社會震驚，台南市警四分局在市警局與市府支持下，強勢進行掃蕩臨檢，在警方持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業「不玩了」！

▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警四分局指出，2018年間「金府城KTV」陸續發生過包廂內客人集體施用毒品案、店內酒客打群架、未成年少年涉足店內並參與鬥毆事件、少女於該處跳樓事件等，該營業處所衍生出的各種犯罪行為，已嚴重影響附近民眾生活安全及台南市的治安。

▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在當時市府各相關單位的支持下，台南市警局以「第三方警政」方式，報請市府列入聯合稽查查察對象，陸續查獲相關違規行為，終在2018年7月9日9時30分由台南市工務局會同市警局針對金府城KTV違章建築進行部分拆除作業。

針對其擅自建造車道出入口、西側2、3樓室外樓梯、東側金府城KTV出入口增設相關構造物等，依建築法相關規定認定為違章建築進行拆除作業完成，至此該店營業收斂許多。

▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四分局為防範該處發生治安事故，長期在周遭執行定點守望勤務，防止有心人士刻意滋事，惟在2019年11月27日凌晨5時許，警力交接之際，因酒客在包廂內發生爭吵，店家第一時間未制止並通報警方處置，後續釀成槍擊傷人案件，犯嫌亦逃離現場，四分局在第一時間即組成專案小組全力緝凶。

經四分局長蔡進閲向台南市警局長周幼偉報告案情經過，認此案嚴重影響市區治安及民眾觀感，除立即責請刑事警察大隊及刑事鑑識中心等單位支援第四分局追緝犯嫌外，另獲市政府支持，針對滋事場所展開第三方警政及連續大型臨、路檢攻勢勤務。

▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

首先2019年11月28、29日由市警局發動威力掃蕩臨檢，結合封閉式路檢，並以逐層封鎖方式將該店裏外包圍，針對客人、店員身分逐一盤查過濾，並結合市府經發局、工務局、都發局、消防局、衛生局、社會局及稅務局等局處進行聯合稽查，藉由強勢執法及第三方警政措施，強勢要求店家負起社會責任，連續2日計動員警力及市府人力達139人。

另警察局偕同第四分局規劃於12月4日至12日，由警察局各單位輪番支援第四分局，每日分為上、下半夜，以回馬槍臨檢方式，擾亂店家營業運作，連續9日計動員警力598人次，計查獲菸害防制法1件、撤銷通緝1人、不能安全駕駛通緝犯1人；而臨檢期間，本件槍擊案犯嫌雖帶著女友南北流竄，展開千里大逃亡，以計程車、高鐵、台鐵及野雞車當交通工具躲避警方追捕，但在專案小組日以繼夜、不眠不休全力追緝下，12月6日查出犯嫌落腳在高雄美濃一間民宿內，並順利攻堅查獲，全案宣告偵破，並依法移送台南地檢署偵辦。

▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本案雖在短短9日內順利偵破，但對於店家的執法作為仍不鬆懈，為使業者了解並非案件偵破警方就會鬆懈，及未配合警方負起應負之社會責任後果，同時讓市民對台南治安改善有感，台南市警局長周幼偉仍要求針對不配合之店家持續執行各項勤務作為，第四分局即於12月15日至19日針對轄內易滋事場所周遭執行封閉式路檢勤務，使往來車輛、出入酒客及不法之徒有所警覺，防止是類場所再次發生事端，連續5日計動員警力95人次。

在一連串勤務執行下，金府城KTV連日營收入減少，在不堪虧損下，於12月19日向台南市政府經濟發展局申請停業登記，經濟發展局亦在12月26日同意其停業，並在2020年1月1日起生效。

即便如此，台南市警局仍於12月30日規劃封城掃蕩擴大臨檢勤務，仍將金府城列入重點執行目標，在確定其停止營業之前，仍不鬆懈並全力防止事端發生。

▲台南市「金府城KTV」，在台南市警四分局、市警局與市府強勢進行掃蕩臨檢等持續性強勢執法下，業者不堪虧損申請歇業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警局長周幼偉表示，此次金府城KTV停止營業，正好展現了台南市警察的決心及魄力，使其他特種行業店家了解本身並非只以營利為目的，對於治安的維持仍有其一定之社會責任需配合，也感謝第四分局及其他支援單位不眠不休為台南市治安努力付出，為持續淨化台南市治安環境，台南市警局將持續針對轄內易滋事處所實施聯合查察及臨檢取締，同時警告不法之徒，切勿到台南市各場所意圖滋事，市警局將依法查緝，絕不寬貸。並建議店家能配合政府治安維護政策，負起社會責任，以維台南市良好治安狀況。

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